Zachmurzenie i mgły. Prognoza na poniedziałek

W poniedziałek utrzyma się duże zachmurzenie i mgły, które będą ograniczać widoczność nawet do 100 metrów. Z upływem dnia te mgły powinny stopniowo zanikać - powiedziała synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Temperatura maksymalna wyniesie do 10 stopni Celsjusza.

- W ciągu dnia mogą pojawić się większe przejaśnienia, na południu kraju i w górach rozpogodzenia, miejscami spodziewamy się słabego deszczu i mżawki – przekazała Dąbrowska.

Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 10 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby wschodni i południowo wschodni. Wieczorem ponownie zacznie tworzyć się mgła.

- Mgła będzie ograniczała widoczność do 100 metrów i wszystko wskazuje na to, że w nocy tej mgły będzie zdecydowanie więcej i może utrzymywać się dłużej w porównaniu do nocy z niedzieli na poniedziałek – dodała Dąbrowska.

Cieplej nad morzem

W ciągu dnia temperatura minimalna będzie wahać się od -2 do 3 stopni Celsjusza, cieplej będzie nad morzem, tam miejscami termometry wskażą od 4 do 5 stopni Celsjusza.

W większości kraju będzie wiał wiatr słaby z kierunku południowo – wschodniego.

Mocniejsze porywy wiatru spodziewane są w Sudetach, w wysokich partiach gór osiągną do 55 km/h.

Niż nad Europą

Jak informuje IMGW Północna Skandynawia oraz Szkocja są w zasięgu rozległego niżu z frontami atmosferycznymi. Basen Morza Śródziemnego oraz krańce południowe Europy także znajdują się w obszarze obniżonego ciśnienia.

Pozostałe rejony kontynentu są pod wpływem rozległego wyżu z centrami nad zachodnią Rosją i Atlantykiem. Polska jest na skraju wyżu znad Rosji, w polarnej morskiej masie powietrza.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1019 hPa i będzie spadać.

Miejscami słaby deszcz

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu kraju z rozpogodzeniami. Miejscami słaby deszcz lub mżawka.

Temperatura maksymalna od 3 st.C na północnym wschodzie, około 7 st.C na przeważającym obszarze kraju, do 10 st. C na południowym wschodzie.

Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

Chmurna i mglista noc

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i gdzieniegdzie z rozpogodzeniami. Miejscami opady mżawki. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów.

Temperatura minimalna od -2 st. do 3 st.C, tylko nad morzem od 4 st.C do 5 st.C i miejscami w rejonach podgórskich Karpat -4 st.C. Wiatr słaby, przeważnie południowo-wschodni.

W górach wiatr silniejszy, w Sudetach w porywach do 55 km/h i w Bieszczadach do 60 km/h.

Małe zachmurzenie we wtorek

We wtorek na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady mżawki.

Rano zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Temperatura maksymalna od 4 st.C do 8 st.C; cieplej miejscami na południu od 9 st.C do 12 st.C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim lokalnie porywisty, z kierunków południowych. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h, w Bieszczadach do 60 km/h.

rsr/PAP