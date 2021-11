"Bardzo poważnych zarzutów" wobec organizatorów antysemickiego zgromadzenia w Kaliszu spodziewa się poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. Wraz z Tomaszem Trelą z Lewicy posłowie zgodzili się co do potrzeby odwołania prezydenta miasta, który nie rozwiązał zgromadzenia. Trela wskazał jednak na szerszą odpowiedzialność za wydarzenia w Kaliszu.

- Policja zatrzymała trzy osoby w związku z antysemickim marszem w Kaliszu, który odbył się 11 listopada - poinformował w poniedziałek na Twitterze szef MSWiA Mariusz Kamiński. Jeden z organizatorów przyznał się częściowo do winy. Do organizatorów tych należał Wojciech O., dziennikarz i happener.

Wydarzenia te cztery dni po ich zajściu, w poniedziałek 15 listopada, w programie Agnieszki Gozdyry "Debata Dnia" komentowali poseł Lewicy Tomasz Trela oraz poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski.

"Manifestacja eksponowana przez faszystów"

- To jest sprawa dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Te wszystkie środowiska, które wykorzystują hasła antysemickie oraz narodową retorykę, chociaż nic ze środowiskami narodowymi nie mają wspólnego, to jest sprawa dla ABW. Myślę, że w tej sprawie będą postawione bardzo poważne zarzuty - ocenił Kowalski.

ZOBACZ: Antysemicki incydent w Kaliszu. Prokuratura wszczęła śledztwo po spaleniu Statutu Kaliskiego



- Gdyby nasze państwo działało sprawnie, to Zbigniew Ziobro o godz. 20:00 zrobiłby krótką konferencję prasową i powiedział, jakie dyspozycje w tej sprawie wydał. Ta manifestacja była wręcz eksponowana przez tych faszystów, którzy to zorganizowali - podkreślił Trela. Zaznaczył, że prokuratura postawiła zarzuty "dopiero po czterech dniach" ze względu na napór mediów i opozycji, w tym interwencję poselską Karoliny Pawliczak z Kalisza.

Trela podkreślił, że "jeden delikwent, który tam brał udział, to pan R.". Pokazał zdjęcie jednego z podejrzanych obok Zbigniewa Ziobry i Patryka Jakiego i wskazując na R. jako "kolegę politycznego środowiska pana Kowalskiego".

WIDEO: Kowalski i Trela o antysemickich zajściach w Kaliszu

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Trela dodał też, że "wczoraj (w niedzielę - red.) zorganizowana została w Kaliszu manifestacja, która odcina się od tego haniebnego czynu". - To była manifestacja otwarta. Co robił w tym czasie polityk Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński (poseł z Kalisza - red.)? Był na meczu piłki ręcznej. Obowiązkiem polityków Prawa i Sprawiedliwości, kiedy odcinają się od tej haniebnej demonstracji, było być z mieszkańcami Kalisza na manifestacji i powiedzieć: nie mamy nic do czynienia z panem R. - przekonywał Trela. - To jest obraz nędzy i rozpaczy aparatu państwa - dodał.

ZOBACZ: Lewica chce wyjaśnień od MSWiA i Ministra Sprawiedliwości w sprawie antysemickich wydarzeń w Kaliszu

- Mógłbym pokazywać zdjęcia pana R. z panią Hartwich i Donaldem Tuskiem, ale ja nie formułuję zarzutu, że jest człowiekiem pani Hartwich i Platformy Obywatelskiej - odpowiedział z kolei Janusz Kowalski.

Referendum o odwołanie prezydenta Kalisza?

Politycy zgodzili się co do odpowiedzialności urzędników kaliskiego ratusza. - Gdzie był prezydent miasta? Dlaczego pozwolił na to, żeby przez cztery godziny to wydarzenie miało miejsce. Dlaczego przez cztery godziny szkalowano dobre imię Polski i popełniane było przestępstwo nawoływania do nienawiści? - pytał Kowalski.

Jak zaznaczył, "powinno być natychmiast rozpisane referendum o odwołanie tego człowieka z funkcji prezydenta". - Doprowadził do tego, że dzisiaj wrogowie Polski będą używać materiałów z Kalisza do uderzenia w Polskę - podkreślił Kowalski. - Prezydent miał obowiązek rozwiązać zgromadzenie - zaznaczył poseł.

- Osoba, która była na tym marszu, mam nadzieję, że dziś już w ratuszu kaliskim nie pracuje - powiedział Trela.

pdb