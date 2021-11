Prezydent Olsztyna: włamano się na moje konto na Twitterze, zgłaszam sprawę policji

W sobotę wieczorem na koncie na Twitterze prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza pojawiło się kilka wpisów nawiązujących do jego życia rodzinnego. Wpisy, które brały w obronę pijanych kierowców, oburzyły użytkowników Twittera, wyjaśnień od Grzymowicza domagał się m.in. poseł Porozumienia Michał Wypij.

ZOBACZ: Kryzys migracyjny. W związku ze zniszczeniem aut, Medycy na Granicy zakończyli swoje działania

W niedzielę w innym portalu społecznościowym Grzymowicz przeprosił "za zaistniałą sytuację" i zapewnił, że z treściami, które pojawiły się na jego Twitterze "w żadnym stopniu nie utożsamia się". Grzymowicz poinformował, że zablokował swoje konto w tym portalu i pokazał zrzuty ekranu, które informowały, że ktoś loguje się na jego konto.

Prezydent Olszyna zapowiedział, że o przejęciu swojego konta na Twitterze poinformuje policję.

Seria wpisów ws. wypadku

W sobotni wieczór 13 listopada na tweeterowym koncie Piotra Grzymowicza pojawiła się seria wpisów dotyczących wypadku sprzed ponad dwóch tygodni. "No walnął w drzewo. I co? Niech rzuci kamieniem każdy, kto w życiu nie uderzył w drzewo po pijaku" - głosił jeden z nich. Wpis zamieszczony przez hakerów dotyczył wypadku, w którym - według lokalnych mediów - uczestniczył nietrzeźwy syn Grzymowicza.





Szanowny Panie Prezydencie @grzymowicz radzę zastanowić się nad treściami które Pan publikuje, szczególnie w kontekście ostatnich dramatycznych wypadków w Olsztynie w których giną ludzie. #StopPijanymKierowcom pic.twitter.com/Qax6MkGOff — Michał Wypij (@michalwypij) November 13, 2021

Treść innego tweeta to: "!". Na uwagę internauty, że prezydent Olsztyna "w końcu zaczął odpisywać", z konta Grzymowicza odpowiedziano: "Nie" oraz "Nawet jakby wjechał, to kto by go miał zatrzymać?".





Twitter

Inny użytkownik Twittera ocenił, że powyższe wpisy musiały być "włamem na konto", bo "prezydent Olsztyna niewiele udziela się" w tym serwisie społecznościowym, a "poza tym mimo wszystko nie napisałby takiej głupoty".

Z konta Piotra Grzymowicza odpisano: "Tak! Drzewo, które zostało uszkodzone się włamało".

WIDEO - Prognoza pogody - sobota, 13 listopada - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kmd/PAP