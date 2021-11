Resort sprawiedliwości Francji poinformował, że kobietę schwytano w niedzielę rano, a straż więzienna natychmiast przeprowadziła inspekcję wszystkich kobiecych cel w więzieniu Fresnes, znajdującym się pod Paryżem na południe od miasta.

Śledztwo w sprawie ucieczki zostało już wszczęte - poinformowało ministerstwo. Resort dodał, że w budżecie na przyszły 2022 rok, na zabezpieczenia w Fresnes zaplanowano finansowanie w wysokości 4,5 mln euro.

Podejrzenia o sympatyzowanie z ISIS

31-letnia więźniarka według francuskich mediów podejrzana jest o sympatyzowanie z tzw. Państwem Islamskim (IS). Przed osadzeniem w więzieniu, kobieta pojechała do Syrii, by dołączyć do IS - tłumaczyło francuskie radio.

