Deszczowo i pochmurnie. Pogoda na niedzielę

IMGW zapowiada, że w niedzielę rano w wielu miejscach Polski mogą występować jeszcze mgły.Dzień ma być typowo jesienny.

- W ciągu dnia w całym kraju niebo będzie zachmurzone, niewielkie rozpogodzenia możliwe na południu, głownie w pasie podgórskim - poinformował Jakub Gawron. - W całej Polsce możliwe opady deszczu - podkreślił.

Zdaniem synoptyków IMGW w niedzielę będzie raczej chłodno, od 5 stopni C. na północnym wschodzie do 9 stopni C. na południu.

Dominują wyże

Jak informuje IMGW, nad Europą dominują wyże, jedynie północny wschód kontynentu oraz częściowo Wyspy Brytyjskie i Basen Morza Śródziemnego znajdują się pod wpływem układów niskiego ciśnienia. Polska jest w zasięgu wyżu znad Skandynawii, w wilgotnym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1010 hPa i będzie rosło.

W niedzielę zachmurzenie duże, miejscami, zwłaszcza na północy oraz krańcach południowych, większe przejaśnienia. Rano miejscami zanikające mgły, ograniczające widzialność początkowo do około 100 m. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 5 st. C na północnym wschodzie do 9 st. C na krańcach południowych. Wiatr słaby i umiarkowany, przed południem zmienny, w drugiej połowie dnia przeważanie północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże, miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie, większe przejaśnienia. Lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 100 m. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna od -1 st. C na północnym wschodzie do 4 st. C na południu i zachodzie oraz 5 st. C nad morzem. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany i porywisty, północno-wschodni i wschodni.

Zachmurzony poniedziałek

W poniedziałek zachmurzenie duże, na północnym wschodzie i krańcach południowych z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Rano lokalnie jeszcze mgła, ograniczająca widzialność do 300 m.

Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 4 st. C na północnym wschodzie, 6 st. C, 8 st. C na przeważającym obszarze, do 9 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, wschodni.

W niedzielę w Warszawie pochmurno. Rano możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 m. Okresami niewykluczona mżawka. Temperatura maksymalna około 6 st. C. Wiatr słaby, początkowo zmienny, później północno-wschodni i wschodni. W nocy pochmurno i możliwy opad mżawki. Temperatura minimalna około 3 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni. W poniedziałek pochmurno. Okresami niewykluczona mżawka. Temperatura maksymalna około 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni

