Rząd Korei Płd. ogłosił w piątek tymczasową obniżkę podatku na benzynę, olej napędowy i gaz LPG o 20 proc., by złagodzić wpływ rosnących cen ropy naftowej na inflację i koszty życia - przekazała agencja Yonhap. Podatek stanowi ok. 40 proc. ceny paliw.

20-procentowa obniżka podatku ma obowiązywać przez sześć miesięcy, do końca kwietnia 2022 roku. Według szacunków rządu wpływy z podatków zmniejszą się za jej sprawą w tym okresie o 2,5 bln wonów (2,1 mld dolarów), a inflacja spadnie o 0,33 pkt. proc. - przekazał Yonhap.

Pod koniec października rząd w Seulu i partia rządząca Koreą Płd. uzgodniły obniżenie podatku na paliwa, ponieważ cena ropy naftowej wzrosła na światowych rynkach do najwyższego poziomu od trzech lat na fali ożywienia gospodarczego po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa.

Litr za 1,81 tys. wonów

W czwartek średnia cena benzyny w Korei Płd. wzrosła do 1,81 tys. wonów (6,07 zł) za litr. Benzyna kosztowała więc o 116 wonów (prawie 39 groszy) za litr więcej niż 13 października - wynika z danych państwowej korporacji naftowej.

Inflacja w Korei Płd. osiągnęła najwyższy poziom od prawie 10 lat. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych był o 3,2 proc. wyższy niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku, co oznacza najwyższy wzrost cen od stycznia 2012 roku - informowała Agencja Reutera.

Zgodnie z ogłoszoną w piątek decyzją podatek nakładany na benzynę spadnie z 820 do 656 wonów (2,75 do 2,20 zł) na litr, a w przypadku oleju napędowego z 582 do 466 wonów (1,95 do 1,56 zł) na litr.

Podatek obniżono też w 2018 r.

Przedstawiciele branży oceniają, że uaktualnienie cen na stacjach benzynowych może zająć kilka tygodni. Według Yonhapu południowokoreańskie stacje są znane z szybkiego podnoszenia cen, gdy na międzynarodowych rynkach rosną ceny ropy, ale wolnego obniżania ich, gdy te spadają.

Poprzednio władze Korei Płd. zdecydowały się na obniżenie podatków od paliw w listopadzie 2018 roku. Wówczas obniżka również miała obowiązywać przez sześć miesięcy, ale była potem przedłużana i zakończyła się w sierpniu 2019 roku - przypomina Yonhap.

