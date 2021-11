W czwartek w Polsce świętowana jest 103. rocznica odzyskania niepodległości. Przez stolicę po raz kolejny przejdzie Marsz Niepodległości, którego organizatorami są środowiska narodowe. Od lat jest to największe zgromadzenie tego dnia.

Aby umożliwić jego legalne przejście w tym roku, zgromadzeniu nadano status formalny na podstawie przepisu Prawa o zgromadzeniach, który mówi, że ustawy tej nie stosuje się do zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej. Wcześniej sprawa rejestracji marszu jako zgromadzenia cyklicznego trafiła do sądów, gdzie zapadły orzeczenia niekorzystne dla organizatorów.

Z ronda Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego

O godz. 13 z ronda Dmowskiego ruszy Marsz Niepodległości i przejdzie tradycyjną trasą, a następnie złożone zostaną kwiaty przed popiersiem Ignacego Jana Paderewskiego przed wejściem do Parku Skaryszewskiego

Trwają działania pirotechniczne polegające na tym, żeby dokonać sprawdzenia trasy Marszu Niepodległości. W Alejach Jerozolimskich ustawiono zapory antyterorystyczne - przekazał przed godz. 11 rano rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak. Najświeższe wiadomości w naszej RELACJI LIVE.

Jak przekazano, Marsz rozpocznie się o godzinie 13 na rondzie Romana Dmowskiego złożeniem wieńców przez delegacje organizatorów i Urzędu ds. Kombatantów. Następnie prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz oficjalnie otworzy tegoroczny przemarsz.

Informacja organizacyjno-medialna nt. przebiegu Marszu Niepodległości 2021 uzgodnionego między organizatorami a Urzędem ds. Kombatantów.#MarszNiepodległości #NiepodległośćNieNaSprzedaż pic.twitter.com/eIyt9UM6uQ — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) November 11, 2021

W jego trakcie zaplanowano wystąpienia liderów organizacji narodowych oraz zaproszonych gości, m.in.: prezesa Ruchu Narodowego posła Roberta Winnickiego oraz wiceprezesa Młodzieży Wszechpolskiej Marcina Kowalskiego. Głos zabierze także lider węgierskiej partii Nasza Ojczyzna Laszlo Toroczkaia.

Bąkiewicz: bez wątpienia przygotowano prowokacje

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz apeluje o spokój i rozsądek, ale również o czujność na tegorocznym Marszu Niepodległości. - Zwracam się do Państwa z prośbą o wyjątkową czujność i roztropność. Żaden z uczestników Marszu Niepodległości nie powinien ulec prowokacjom, które bez wątpienia zostały na naszą manifestację przygotowane - powiedział.

Jak dodał, "będą one skwapliwie wykorzystane w wewnętrznych przepychankach politycznych i równie mocno w przestrzeni międzynarodowej". - Wizerunek tegorocznego Marszu może być elementem ataku propagandowego na Polskę - podkreślił.

KSP: mogą pojawić się nieprzewidziane okoliczności

- Uwzględniamy, że na trasie marszu i w czasie wszystkich uroczystości mogą pojawić się nieprzewidziane okoliczności - powiedział w czwartek rzecznik Komendanta Stołecznego Policji Sylwester Marczak.

Dodał, że nie chodzi o zgromadzenia, które pojawią się przy trasie marszu, a które zostały zgłoszone. Informacje na ich temat dostępne są na stronach urzędu miasta Warszawy - przekazał Sylwester Marczak.

- Musimy uwzględniać to, że mogą się pojawić utrudnienia i nie każda osoba, która weźmie udział w Marszu Niepodległości czy w innym wydarzeniu, będzie nastawiona na działania polegające na wyłącznie świętowaniu. Mogą być osoby, które będą naruszać normy prawne i nasze działania uzależnione są od tego, w jaki sposób te osoby będą się zachowywać - powiedział rzecznik KSP.

Utrudnienia komunikacyjne

W stolicy od samego rana można spodziewać się utrudnień komunikacyjnych w związku z Marszem Niepodległości. Wyłączony z ruchu jest m.in. most Poniatowskiego. Objazdami jeżdżą tramwaje i autobusy łączące Pragę i Śródmieście, a także autobusy, których trasa przechodzi przez Trakt Królewski.

O trwających utrudnienia miasto informuje na profilu Warszawskiego Transportu Publicznego.

Ruch kołowy od rana wyłączony jest na: ul. Marszałkowskiej na odcinku od pl. Konstytucji do ul. Świętokrzyskiej, Alejach Jerozolimskich na odcinku od ronda Czterdziestolatka do al. Poniatowskiego (w co wchodzi most Poniatowski), Nowym Świecie na odcinku od ul. Książęcej do ul. Świętokrzyskiej wraz z rondem de Gaulle'a, a także na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z ulicą Kruczą.

