- Poza tymi wielkimi wydarzeniami mamy dzisiaj też trudniejszą sytuację, niż była do tej pory. Po raz pierwszy na polskiej granicy zmagamy się z takim specyficznym zjawiskiem, jakim jest atak hybrydowy. Zdobywamy doświadczenia, ale dzieje się to wszystko w niemałym trudzie - powiedział w czwartek w Warszawie prezydent Andrzej Duda.

Kierując słowa do generałów wojska polskiego, podziękował za ich trud włożony w ochronę polskich granic.

- W obronie polskiej granicy dzisiaj uczestniczy zarówno polska straż graniczna, jej funkcjonariusze, jej dowódcy, jak i wojsko polskie, które wspiera działania polskiej straży granicznej, a dodatkowo także i policja - wskazał.

W jego ocenie te działania są realizowane sprawnie, "według wszystkich współczesnych wzorców działania służb mundurowych".

Prezydent wyraził nadzieję, że w krótkim czasie uda się doprowadzić do uspokojenia i powrotu normalności w pasie granicznym.

Andrzej Duda dziękuje generałom

Podczas uroczystości prezydent Duda podkreślał, że to wielki zaszczyt móc zostać uhonorowanym wysokim odznaczeniem państwowym w ten szczególny dzień, jakim jest Święto Niepodległości.

Prezydent 🇵🇱 mianował na wniosek min. @mblaszczak 5 oficerów na stopnie generalskie.

Na stopień gen. broni mianowany został gen. dyw. W.Kukuła,dowódca @terytorialsi

Na stopień gen. bryg. mianowani zostali:

-płk R.Łytkowski

-płk pil.G.Ślusarz

-płk W.Ziółkowski

-płk T.Dominikowski pic.twitter.com/d0SBh6HHgb — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 11, 2021

- Z całego serca dziękuję panom generałom za dotychczasową służbę, która umożliwiła te nominacje, która umożliwiła wprowadzenie panów generałów w korpus generalicji Rzeczypospolitej Polskiej - powiedział prezydent.

- Dziękuję za wykorzystanie swoich niezwykłych talentów organizacyjnych, umiejętności, które panowie posiadacie jako umiejętności osobiste, indywidualne, ale wykorzystane tak, jak w najlepszych wzorcach, jak w przypowieści ewangelicznej o talentach - zaznaczył.

Odznaczenia za wierną służbę

- Nie zakopane, tylko wykorzystane do tego, by je pomnożyć, by powiększyć dobro Rzeczypospolitej, by poprawić jakość funkcjonowania polskich sił zbrojnych i organizację Polskiej Straży Granicznej - dodał prezydent.

- Jesteście panowie generałowie mężczyznami jeszcze cały czas w sile wieku, z absolutnie długą jeszcze perspektywą służby. Wierzę w to, że do tych gwiazdek, które dzisiaj otrzymaliście dojdą kolejne, za wierną, oddaną i zaangażowaną służbę, za zasługi dla Rzeczypospolitej - zaznaczył Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że wręczone odznaczenia, to podziękowanie ze strony Rzeczypospolitej za to, co odznaczeni dokonali dotychczas.

wys/PAP