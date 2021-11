Szef MON przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego na placu jego imienia w Warszawie podkreślał rolę niepodległości i wolności.

ZOBACZ: Szef MON Mariusz Błaszczak: Już około 15 tys. żołnierzy chroni granicę

- To my kształtujemy to, jaka jest Polska. Jesteśmy odpowiedzialni za kształt naszej ojczyzny, ale jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Mówiąc "my" myślę o żołnierzach Wojska Polskiego, o rządzie i prezydencie, jako zwierzchniku sił zbrojnych - powiedział Błaszczak.

- Dziś na szczęście żołnierze nie muszą przelewać krwi, ale dziś też musimy bronić naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Polski - naszej ojczyzny, broniąc polskich granic - dodał.

Błaszczak podkreślił, że broniąc granicy Polski żołnierze bronią także granicy UE.

WIDEO - Dwa objawy kluczowe dla odróżnienia COVID-19 od grypy - prof. Paweł Januszewicz Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/PAP