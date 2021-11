- W miejscowości Ścinawa (woj. dolnośląskie) doszło do wybuchu gazu w domu jednorodzinnym. Trwa akcja ratowniczo-gaśnicza. Na miejsce jedzie grupa poszukiwawczo-ratownicza z psami" - napisał serwis remiza.pl.

ZOBACZ: Opolskie. Wybuch gazu w Polskiej Nowej Wsi. Dwie osoby ranne

Jak poinformował dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu, zawalił się dwukondygnacyjny budynek przy ul. 1 maja w Ścinawie. "Doszło do zawalenia się części budynku i trwa pożar. Na miejscu jest 15 jednostek straży pożarnej" - powiedział dyżurny. Doszło prawdopodobnie do wybuchu gazu.

Straż poszukuje w gruzach trzech osób, dwóch dorosłych i dziecka. Dyżurny powiedział, że budynek przed przyjazdem straży opuściło pięć osób. "Dwóch dorosłych i dziecko zostało rannych" - powiedział.

"Na miejsce jedzie SGPR Wałbrzych" - napisało 112Polkowice.

"Tak wyglada sytuacja w miejscowości Ścinawa" - napisała remiza.pl

Tak wyglada sytuacja w miejscowości Ścinawa. Na miejscu liczne siły i środki. Doszło do wybuchu gazu w bydynku wielorodzinnym. pic.twitter.com/2128gwoEDM — Remiza.pl 🇵🇱 (@remizapl) November 10, 2021

aml/polsatnews.pl/PAP/RMF FM