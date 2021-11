"Pojawiają się doniesienia, że białoruscy żołnierze strzelają w powietrze, by przestraszyć zgromadzonych przy granicy z Polską migrantów i uniemożliwić im powrót w głąb terytorium Białorusi" - informuje białoruski opozycyjny dziennikarz Tadeusz Giczan.

Dziennikarz na swoim koncie na Twitterze załącza krótkie nagranie z przygranicznego lasu, na którym słychać strzały.

Reports are coming that Belarusian soldiers are firing in the air to scare off those migrants who tried to return to Belarus. pic.twitter.com/tr0KdrKzTF