Z inicjatywy WHO i UNICEF-u w Afganistanie rusza zaakceptowana przez Talibów, pierwsza od trzech lat, akcja szczepień 3 mln dzieci przeciwko polio - poinformowała w poniedziałek Agencja Reutera.

- Stanowczość, z jaką przywódcy Talibów chcą, aby kampania szczepień przeciw polio była kontynuowana, świadczy o wspólnym zaangażowaniu w dbałość o system opieki zdrowotnej, w tym o wznowienie niezbędnych szczepień, które zapobiegają chorobom możliwym do uniknięcia - przekazał w oświadczeniu Ahmad Al-Mandhari, dyrektor regionalny WHO dla wschodniego regionu Morza Śródziemnego.

Problemy z akcją szczepień przeciwko polio

Kampania szczepień, która rozpoczęła się w poniedziałek w różnych częściach kraju napotyka niestety przeszkody wynikające z niedoborów przeszkolonego personelu medycznego - zauważyła Naikwali Szach Mumim, koordynatorka operacji kryzysowych WHO dla programu polio. I dodała, że niezbędne jest przygotowanie pracowników mogących prowadzić akcję szczepień w regionach położonych dalej od afgańskiej stolicy.

Afganistan i Pakistan to ostatnie kraje świata, gdzie występuje endemiczna choroba polio - wysoce zakaźna i nieuleczalna.

Kilku pracowników związanych z programem zwalczania polio zostało w tym roku zamordowanych we wschodnim Afganistanie przez nieustalonych sprawców. Według danych WHO zebranych do sierpnia br. w 2020 roku odnotowano 56 przypadków zachorowań, a w 2021 jeden przypadek infekcji szczepem WPV1.

Eksperci ds. zdrowia są zgodni co do tego, że dopóki polio nie zostanie całkowicie wyeliminowane na całym świecie, istnieć będzie potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego we wszystkich krajach, zwłaszcza tam, gdzie systemy opieki zdrowotnej są słabo rozwinięte.

zma/PAP