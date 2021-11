Stopy procentowe zostały podwyższone decyzją Rady Polityki Pieniężnej. To druga taka podwyżka w ciągu miesiąca. Podwyżka stóp procentowych oznacza dla milionów Polaków wzrost rat kredytów hipotecznych. Statystycznego Polaka stać zatem na mniejsze mieszkanie. Zdaniem ekspertów to nie ostatnia podwyżka stóp procentowych w tym roku.

Stopy procentowe zostały podwyższone na ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe wzrosły o 0,75 pkt proc. Miesiąc wcześniej ogłoszono podwyżkę o 0,4 pkt proc. W ciągu miesiąca stopy procentowe wzrosły zatem o ponad procent.

Stopy procentowe. O ile wzrosną raty kredytów?

Podwyżka stóp procentowych oznacza, że przy kredycie 330 tys. zł wziętym na 25 lat (z marżą 2,61 proc) rata kredytu wzrosła o 134 zł. Biorąc pod uwagę wcześniejszą podwyżkę kredytobiorca musi zapłacić o 221 zł więcej (1760 zł zamiast 1539 zł).

Dziennikarze "Wydarzeń" sprawdzili jak podwyżka stóp procentowych wpłynie na tych, którzy spłacają kredyty w wysokości 250 tys. zł, 500 tys. zł, oraz 750 tys. zł. W niektórych przypadkach wysokość raty wzrośnie o ponad 500 zł.

Stopy procentowe. Czy będą rosnąć?

- Nie ogłaszamy końca podwyżek i nie zapowiadamy, że będą następne. Na pewno nie będzie obniżek - mówił podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Zdaniem ekspertów, słowa te oznaczają, że to nie koniec podwyżek stóp procentowych.

- Z wypowiedzi prezesa NBP można wywnioskować, że RPP przestanie podnosić stopy, gdy bieżąca inflacja CPI (Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - ang. consumer price index, CPI - red.) przestanie rosnąć, a więc od drugiego kwartału 2022 r. Obawiamy się, iż to zbyt optymistyczne podejście. Naszym zdaniem w 2022 r. inflacja bazowa pozostanie wysoka. Dodatkowo, wciąż wysokie będzie ryzyko nasilenia spirali płacowo-cenowej, po tym jak wzrosły oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Dlatego taka sytuacja będzie wymagała dalszej interwencji w postaci podwyżek stóp procentowych w drugiej połowie 2022 roku. Naszym zdaniem docelowa stopa to 2,5 proc. z ryzykiem po wyższej stronie - uważają ekonomiści ING Banku Śląskiego, cytowani przez Interię Biznes.

Prezes Glapiński podkreśla, że przed wybuchem pandemii stopy procentowe kształtowały się na poziomie 1,5 procent.

- Efekt obniżenia inflacji zaobserwujemy gdzieś za 6 do 9 miesięcy - stwierdził w rozmowie z "Wydarzeniami" dr Bartosz Totleben z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

WIDEO: Podwyżka stóp procentowych. Materiał "Wydarzeń"

Stopy procentowe. Spada sprzedaż mieszkań

W październiku 2021 r. na sześciu największych rynkach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Łódź i Poznań) deweloperzy sprzedali łącznie 3608 mieszkań, czyli o ok. 16 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

- Warto odnotować, że sprzedaż spadła we wszystkich analizowanych przez nas miastach. Z pewnością października nie zaliczą do udanych deweloperzy w Łodzi i Gdańsku. W pierwszym z tych miast sprzedaż nowych mieszkań spadła aż o 29 proc. w porównaniu z wrześniem, a w drugim - o 28 proc. Dodatkowo w Gdańsku był to najgorszy wynik w bieżącym roku - tłumaczy Marek Wielgo, ekspert GetHome.pl.

- Jeżeli przed rokiem kogoś było stać np. na 50 metrowe mieszkanie, to w tym roku musi kupić to mieszkanie dużo mniejsze. Z 50 metrów ta dostępność spadnie do zaledwie 39 - mówił dla "Wydarzeń" Jarosław Sadowski, doradca finansowy Expadner.

Statystyczny Polak musi zatem "wykreślić" jeden pokój z kupowanego mieszkania.

