15 tys. 900 nowych przypadków zakażeń koronawirusem odnotowano ostatniej doby w Polsce - przekazał w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski na antenie Polskiego Radia 24. Oznacza to kolejny rekord zakażeń IV fali pandemii. Z kolei wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował o 152 zmarłych pacjentach.

- Dzisiejszy wynik to 15900, dynamika zakażeń utrzymuje się na wysokim poziomie - mówił minister zdrowia. W zeszłym tygodniu, 29 października informowano o 9387 nowych zakażeniach. Oznacza to wzrost tydzień do tygodnia o blisko 70 proc.

Niedzielski wskazywał, że "rozpędzanie się czwartej fali jest w tym roki wolniejsze". - W poprzednim roku szczyt 30 tys. zakażeń mieliśmy 7 listopada. Kluczową sprawą są jednak hospitalizacje, ale mamy zabezpieczoną bazę szpitalną - dodał minister zdrowia.

Minister zdrowia, że na ten moment SASR-Cov-2 nie ewoluuje w kierunku grypy. - Możemy to osiągnąć poprzez szczepienia, zbudowanie odporności - zapewniał.

Niedzielski podczas briefingu prasowego w czwartek wskazywał, że mamy do czynienia z dużym skokiem zakażeń - zeszłej doby odnotowano ponad 15,5 tys. zakażeń. Dynamika zachorowań - jak mówił - z tygodnia na tydzień jest 80 procentowa. - Niestety niepokojące trendy, można uznać, że są kontynuowane - powiedział.

- Z drugiej strony wiemy, że dzisiejszy wynik jest odnotowywany po dłuższym weekendzie, po kilku dniach wolnych, więc być może część tego wyniku jest jednak efektem kumulacji wynikającym z tego, że po dłuższym weekendzie wykonujemy badania - zwrócił uwagę.

Szef MZ zaznaczył, że sytuacja jest bardzo niepokojąca. Przypomniał, że w ostatnim czasie rozmawiał z komendantem KGP na temat rygoru egzekucji noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych, m.in. publicznych środkach transportu i galeriach handlowych.

Wiceminister Waldemar Kraska na antenie TVP przekazał, że w piątek odnotowano 152 nowe zgony zakażonych pacjentów.

Prawie 20 tys. hospitalizacji

Poinformował, że w piątek odbędzie się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który będzie dyskutować o "następnych podejmowanych krokach".

- Ale w tej chwili najważniejszym zagadnieniem z naszego punktu widzenia jest monitorowanie i śledzenie sytuacji w szpitalach. Mamy w tej chwili ponad 8,5 tys. hospitalizacji. Myślę, że warto przypomnieć, że rok temu było tych hospitalizacji ponad 18,5 tys., co pokazuje różnicę jakościową, jaką czynią szczepienia, jeżeli chodzi o przebieg pandemii w porównaniu z falami poprzednimi - powiedział Niedzielski.

