Wyprodukowany przez Disneya film o superbohaterach "Eternals" nie będzie wyświetlany w kinach w Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie i Katarze - informuje "The Hollywood Reporter". Cenzorzy z tych krajów poprosili o wycięcie scen z homoseksualną parą, Disney odmówił.

W filmie dziejącym się w uniwersum Marvela pojawia się pierwsza w tej serii para superbohaterów, którzy są gejami. W jednej ze scen postacie się całują.

Według źródeł "The Hollywood Reporter" to właśnie o ocenzurowanie tego wątku prosili przedstawiciele państw arabskich, na co nie zgodziła się wytwórnia. "Eternals" miał pojawić się w kinach w krajach arabskich 11 listopada.

W wielu państwach regionu Zatoki Perskiej homoseksualizm jest nielegalny, a filmy, w których pojawiają się wątki dotyczące społeczności LGBTQ są często ściągane z ekranów - przypomina gazeta.

W 2020 r. w Kuwejcie, Omanie, Katarze i Arabii Saudyjskiej zakazano wyświetlania filmu "Naprzód" z powodu jednej linijki tekstu, odnoszącej się do związku dwóch lesbijek.

WIDEO - Donald Trump w szpitalu. Lekarze ujawnili stan zdrowia prezydenta USA Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/PAP