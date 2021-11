Deszczowo, z przejaśnieniami. Pogoda na piątek

Według prognozy przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, w piątek na południu kraju widoczna będzie poprawa pogody. Synoptycy przewidują także osłabienie siły wiatru.

- W piątek poprawa pogody widoczna będzie na południu Polski, gdzie spodziewane są przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia. Im dalej na północ, tym będzie więcej chmur i większe prawdopodobieństwo opadów deszczu. Na północy kraju suma opadów może wynieść od 10 do 15 mm. Temperatura maksymalna powietrza w ciągu dnia to od 6 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat do 11 stopni na południu kraju i nad morzem - powiedziała synoptyk Grażyna Dąbrowska.

W ciągu dnia wiatr będzie się wyciszał. Porywistych wiatrów można spodziewać się będzie na północnym wschodzie, gdzie będzie dochodził do 70 km/h oraz na Wybrzeżu, gdzie może wiać z prędkością do 75 km/h. W centralnej części kraju spodziewane są wiatry osiągające do 60 km/h.

Pogoda w piątek w Warszawie

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, przejściowo także silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

aml/PAP/polsatnews.pl