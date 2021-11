Święto Jedności Narodowej obchodzone jest w Rosji od 16 lat. Zastąpiło wprowadzone podczas rządów bolszewików święto Rewolucji Październikowej, najważniejsze święto ZSRR, które przypadało 7 listopada, w rocznicę wybuchu przewrotu.

Tegoroczne obchody w stolicy, podobnie jak w minionym roku odbędą się bez wydarzeń plenerowych. Moskwa objęta jest lockdownem. Zaplanowane są natomiast internetowe wykłady, wirtualne zwiedzania oraz quiz z wiedzy historycznej. Wieża telewizyjna Ostankino, najwyższa budowla w Europie, zostanie podświetlona w kolorach rosyjskiej flagi.

Wydarzenia plenerowe odbędą się natomiast w miejscach, gdzie sytuacja pandemiczna jest lepsza, na przykład w Wołgogradzie, Kemerowie, Dagestanie, Kałamucji i Permie.

Polski wątek

Wprowadzone w 2004 roku święto przypada na dzień 4 listopada, czyli na rocznicę wygania polskiej załogi z Kremla w 1612 roku.

Wojska polskie pod wodzą hetmana Stanisława Żółkiewskiego zdobyły rosyjską stolicę podczas wojny polsko-rosyjskiej w latach 1609-1618. Po zajęciu Moskwy, polskie chorągwie osiadły w carskiej rezydencji na Kremlu.

ZOBACZ: Rosja. Putin chce wykreślenia talibów z listy organizacji terrorystycznych

Ówczesny car, Wasyl Szujski trafił do polskiej niewoli i został przewieziony do Warszawy, gdzie złożył hołd królowi, Zygmuntowi III Wazie. Wydarzenie to nazwano hołdem carów Szujskich. Zajęcie Kremla rozpoczęło okres polskiej okupacji w Rosji i pertraktacje, by tron Rosji przypadł polskim władcom. Carem Rosji miał zostać syn polskiego króla, Władysław, późniejszy władca Polski, jako Władysław IV Waza.

Niezdobyty Kreml

Stacjonująca na Kremlu załoga polska została wygnana wskutek powstania w Moskwie. Wojska Rzeczypospolitej były jak dotąd jedynymi w historii, które zdobyły rosyjską stolicę oraz okupowały, symboliczny dla Rosji i jej władzy, Kreml.

Dawna carska posiadłość, następnie miejsce rezydowania centralnych władz ZSRR, do dziś jest siedzibą najwyższych władz Rosji.

W historii, największymi próbami podboju Rosji, były zakończone porażkami, wyprawa Wielkiej Armii Napoleona Bonaparte w czasie tzw. wojen napoleońskich oraz przeprowadzana w czasie II Wojny Światowej przez wojska III Rzeszy operacja "Barbarossa".

laf/bas/polsatnews.pl