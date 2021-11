Dyrektor amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) Rochelle P. Walensky wydała zgodę na szczepienie dzieci w wieku 5 do 11 lat przeciwko COVID-19 zgodnie z zaleceniem komitetu doradczego CDC, który obradował we wtorek.

Dzieci będą szczepione preparatem pediatrycznym firmy Pfizer/BioNTech.

Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom rozszerzają w ten grupę osób objętych programem szczepień o ok. 28 milionów dzieci, wzywając przy tym do jak najszybszego rozpoczęcia kampanii szczepień w tej grupie wiekowej.

Przypadki COVID-19 u dzieci mogą skutkować pobytami w szpitalu, zgonami, zespołami zapalnymi typu MIS-C po przejściu choroby i przewlekłymi objawami, które mogą utrzymywać się przez wiele miesięcy.

Szczepienie dzieci w USA. Liczba hospitalizowanych dzieci wzrosła

- Rozprzestrzenianie w ciągu lata wariantu Delta spowodowało gwałtowny wzrost liczby przypadków COVID-19 u dzieci. W ciągu 6 tygodni, od końca czerwca do połowy sierpnia, liczba hospitalizowanych dzieci i nastolatków z powodu COVID-19 wzrosła pięciokrotnie - ocenił amerykański regulator medyczny.

Rochelle P. Walensky podkreślała we wtorek, że podobnie jak w przypadku szczepionek dla dorosłych, te dziecięce one niemal w 91 proc. skuteczne w zapobieganiu ciężkiemu przechodzeniu Covid-19. - W badaniach klinicznych efekty uboczne były łagodne, samoograniczające się, podobne do obserwowanych u dorosłych, a także występujących podczas podawania innych szczepionek zalecanych dla dzieci. Najczęstszym efektem ubocznym był ból ramienia - powiedziała Walensky.

Według CDC szczepionki przeciwko COVID-19 przeszły - i nadal będą przechodzić - najbardziej intensywne sprawdzanie poziomu bezpieczeństwa w historii Stanów Zjednoczonych. Pomogą uchronić dzieci przed zakażeniem koronawirusem, a tym samym zmniejszyć ryzyko ciężkich zachorowań lub długotrwałych powikłań. Przyczynią się też do ograniczenia transmisji koronawirusa w społeczenstwie i pozwola uniknąć konieczności wprowadzania kockdownu.

Jak pisze AFP, sondaż przeprowadzony wśród 1 tys. rodziców potwierdził, że większość rodziców "zdecydowanie" lub "prawdopodobnie" zaszczepi swe dzieci. Takiej twierdzącej odpowiedzi udzieliło 57 proc. ankietowanych.

Szczepienie dzieci w USA. Niepokój u naukowców

Wahający się, najczęściej wskazywali na obawy dotyczące krótko- lub długoterminowych skutków ubocznych.

Głównym powodem do niepokoju dla niektórych naukowców było ryzyko zapalenia mięśnia sercowego zdarzające się u młodzieży i młodych dorosłych (głównie płci męskiej) po dawce szczepionki Pfizera lub Moderny. Większość dolegliwości na tym tle ustępuje jednak w ciągu kilku dni.

Dystrybucja szczepionek pediatrycznych w Ameryce rozpoczęła się w tym tygodniu. Ma przyspieszyć po 8 listopada. Zgodnie z zapowiedzią władz szczepionki będą dostępne w tysiącach gabinetów pediatrycznych, placówkach opieki zdrowotnej, aptekach, zatwierdzonych przez rząd federalny, ośrodkach zdrowia itp.

aml/PAP