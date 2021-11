Teraz za swoje czyny mężczyzna odpowie przed sądem, a najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie" - poinformowała w środę częstochowska policja.

ZOBACZ: Świętokrzyskie. W trakcie likwidacji plantacji konopi potrącił policjanta. Padł strzał

O tym, że na jednej z posesji w centrum Częstochowy przechowywane są narkotyki, policjanci z komisariatu trzeciego w tym mieście dowiedzieli się drogą operacyjną. Dokonane w ostatnim czasie przeszukanie potwierdziło uzyskane informacje.

KMP w Częstochowie

"Na miejscu policjanci zabezpieczyli ponad 1,3 tys. krzewów konopi indyjskich innych niż włókniste oraz ponad 40 kilogramów marihuany. Ponadto w trakcie działań funkcjonariusze ujawnili na posesji pojazd marki audi, pochodzący z kradzieży dokonanej na terenie Słowacji, oraz nielegalny pobór prądu" - relacjonują służby prasowe częstochowskiej policji.

Zatrzymano 66-latka, który uprawiał konopie. Wyjaśniane są także okoliczności kradzieży odnalezionego na posesji samochodu.

KMP w Częstochowie

W tym samym dniu, kiedy znaleziono plantację należącą do 66-latka, policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie zatrzymali 32-letniego mieszkańca tego miasta, który na polanie uprawiał 22 krzewy konopi, a także miał ok. 5 kilogramów ściętych już krzewów. "W chwili zatrzymania w plecaku ukrywał dodatkowo ponad 800 gramów marihuany" - podała policja. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia.

WIDEO - Awantura na sejmowej komisji. "Proszę zrobić porządek z tą hołotą" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/PAP