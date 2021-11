Do zhakowania lekcji online w jednej ze szkół podstawowych w gminie Wiązowna doszło w marcu.

W trakcie zajęć online, w których uczestniczyli uczniowie siódmej klasy, do grupy bez uprawnienia dołączył uczeń spoza szkoły, który złamał zabezpieczenia. Był przebrany więc nikt z obecnych na zajęciach nie potrafił zidentyfikować jego tożsamości.

Nastolatek przekonany o swojej anonimowości i bezkarności zaczął nie tylko przeszkadzać w zajęciach, ale również wyrażać hasła, śpiewać piosenki oraz pokazywać symbole o treściach faszystowskich.

O sprawie powiadomiono policję. Po żmudnej, kilkumiesięcznej pracy, funkcjonariusze ostatecznie wpadli na trop hakera. Okazał się nim 13-latek z Białegostoku, uczęszczający do zupełnie innej szkoły.

Pomogła mu koleżanka

W zeszły czwartek funkcjonariusze udali się do jego domu. Zastali tam matkę i jej 13-letniego syna. Kobieta i nieletni byli zszokowany widokiem policjantów. Nastolatek oświadczył, że nie wie jak to możliwe, że policja go namierzyła, gdyż zgodnie ze wskazówkami kolegów z internetu, użył szyfrowanego połączenia, które miało mu zagwarantować pełną anonimowość.

Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie i zabezpieczyli sprzęt komputerowy użytkowany przez 13-latka.

Jak się okazało nastoletni haker miał wspólniczkę - w złamaniu zabezpieczeń pomogła mu jego rówieśniczka, uczennica szkoły, w której doszło do włamania.

Oboje nieletni zostali przesłuchani. Niebawem sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zadecyduje o ich dalszym losie.

