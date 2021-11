Dolnośląskie. Dwulatka siedziała na parapecie 3. piętra. Zarzut dla matki

Młodsza aspirant Aleksandra Pieprzycka z dolnośląskiej policji poinformowała we wtorek, że na szczęście nie doszło do tragedii. Teraz 20-latka za nieodpowiednią opiekę nad dzieckiem odpowie przed sądem, a grozić jej może nawet do 5 lat więzienia.

- 1 listopada, około godziny 12 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze otrzymał zgłoszenie, że na jednej z ulic osiedla Zabobrze w Jeleniej Górze na parapecie okna znajdującego się na III piętrze budynku siedzi małe dziecko w piżamie, z nogami spuszczonymi w dół i macha rękami. Zgłoszenie zmroziło krew w żyłach - powiedziała policjantka.

ZOBACZ: Zawisł na parapecie i... dostał mandat za opuszczenie domu

Policjanci natychmiast ruszyli pod wskazany adres, gdzie czekała zgłaszająca sprawę kobieta.

- Kobieta poinformowała, że chwilę wcześniej dziecko weszło do mieszkania, a okno jest przymknięte. Drzwi od mieszkania otworzyła 20-letnia kobieta, jak się okazało matka 2-letniej dziewczynki. Oświadczyła ona, że okno pozostawił uchylone jej partner wychodząc do pracy, a ona w tym czasie spała. Do tej sytuacji doszło przez jej nieuwagę - powiedziała policjantka.

Matce przedstawiono zarzut narażenia swojej 2-letniej córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia. Policja wystąpiła z wnioskiem do sądu o sprawdzenie sytuacji w tej rodzinie

WIDEO - Sławomir Mentzen: wolę pięciu Bąkiewiczów niż jednego Zandberga Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/PAP