Robot do złudzenia przypominający ludzkie niemowlę trafi wkrótce do warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Wystawa, której elementem będzie robot niemowlak, to część eksperymentu. Naukowcy będą badać efekt "doliny niesamowitości".

Robot niemowlę - fachowo to "babyclon" - do złudzenia przypomina żywe niemowlę i taki jest jego główny cel. Specjalne mechanizmy robota imitują czynności życiowe, jak oddech i marszczenie się skóry.

Niemowlę jest jednak mniej ludzkie niż się wydaje. - Ma silikonową skórę, na której też widać wszystkie niedoskonałości, waży ok. 3 kg, ma 52 cm długości i jest dziewczynką, bo Kopernik była kobietą - opisuje Patrycja Strzetelska z Centrum Nauki Kopernik.

Robo-niemowlę stanie się częścią nowej wystawy, które jednocześnie będzie eksperymentem.

Efekt "doliny niesamowitości"

Robot ma pomóc naukowcom w zgłębieniu tak zwanego efektu "doliny niesamowitości". - To jest taka hipoteza, która mówi, że im bardziej robot przypomina człowieka, im bardziej jest humanoidalny, tym dziwniejsze wzbudza w nas uczucia i niekoniecznie te uczucia są pozytywne, u niektórych budzi odrzucenie, u innych strach, u innych mieszankę wielu różnych uczuć - opisywała Patrycja Strzetelska.

Zjawisko nie jest całkiem poznane przez naukowców. - Tutaj nie do końca wiemy jakich kryteriów pojęciowych użyć, jakich kategoryzacji, czy mamy do czynienia właśnie z jakimiś człowiekiem, ale z jakimiś problemami, deficytami, czy może to jest wciąż robot, czy on ma w ogóle duszę, jakieś emocje, czy rozum - mówił o "dolinie" dr Konrad Maj z SWPS.

WIDEO: Roboniemowlak pomoże zbadać efekt "doliny niesamowitości"

Eksponat robota-niemowlaka będzie można oglądać w Centrum Nauki Kopernik od 5 listopada. Obecnie babyclony, takie jak nowy nabytek CMK, wykorzystywane są najpowszechniej w przemyśle filmowym, gdzie "grają" dzieci.

laf/Polsat News