Bus wiozący dziewięć osób najprawdopodobniej nielegalnie przebywających w Polsce w trakcie policyjnego pościgu wypadł z drogi po tym, gdy nie zatrzymał się do kontroli drogowej na trasie S8 Białystok-Warszawa w Rzędzianach koło Białegostoku - podała podlaska policja.

Do zdarzenia doszło w piątek przed południem. Bus mercedes vito nie zatrzymał się do kontroli więc policjanci ruszyli w pościg za nim. Samochód wypadł z drogi i wpadł do rowu w rejonie zjazdu na miejscowość Sikory Pawłowięta. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia udostępnionych przez policję mediom widać, że bus stoi w rowie.

Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa poinformował, że w busie było pięć osób dorosłych i czworo dzieci. Pojazdem kierował 35-letni mężczyzna pochodzący z Iraku, który ma szwedzkie dokumenty. Na skutek zdarzenia nikt nie trafił do szpitala.

Policjant podał, że w czasie pościgu kierowca busa jechał z prędkością około 210 km/h.

Trwają ustalenia tożsamości i kraju pochodzenia osób jadących w busie.

kmd/PAP