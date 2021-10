Ponad 160 byłych liderów z całego świata wezwało bogate kraje do natychmiastowego wysłania milionów nadwyżkowych dawek preparatów przeciwko COVID-19 do uboższych państw - poinformowało w piątek BBC.

Wezwanie zawarto w liście napisanym z inicjatywy byłego premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna; podpisało się pod nim 36 byłych prezydentów, 30 byłych premierów oraz 100 innych wpływowych osób. Dokument zaadresowano do premiera Włoch Maria Draghiego, który w weekend będzie gościł w Rzymie światowych przywódców podczas szczytu G20.

Sygnatariusze wskazali, że pomimo zużycia w skali całego świata ponad 6 mld dawek szczepionek przeciwko COVID-19, 70 proc. z nich podano tylko w kilku krajach, natomiast w państwach o niskich dochodach tylko 2 proc. populacji zostało zaszczepionych jedną dawką.

240 mln wolnych dawek szczepionek

Według autorów listu do końca października USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii oraz krajom Unii Europejskiej zostanie 240 mln niezużytych dawek szczepionek, które powinny zostać jak najszybciej wysłane drogą lotniczą do tych, którzy potrzebują tego najbardziej.

Kolejne miliony mogłyby być transportowane każdego miesiąca, co w ciągu następnych czterech miesięcy mogłoby dać 1,1 mld przekazanych dawek do najbiedniejszych państw. Jeśli uda się to osiągnąć, napisano, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) osiągnie swój cel zaszczepienia 70 proc. dorosłej populacji świata do wiosny 2022 r.

- Bez dokładnie przygotowanego planu, 100 mln dawek straci swoją ważność do końca roku. Jeśli nie zadziałamy szybko, liczba może przekroczyć 200 mln do końca stycznia 2022 r. - podkreślono.

COVAX przekazał 870 mln dawek

BBC zauważyło, że informacje na temat szczepień przeciwko COVID-19 są regularnie aktualizowane i mogą nie odzwierciedlać najnowszych danych dla każdego kraju. Całkowita liczba szczepień odnosi się do wykorzystanych dawek szczepionek, a nie osób zaszczepionych. Istnieje możliwość podania więcej niż stu dawek na sto osób, ponieważ niektóre preparaty wymagają wstrzyknięcia kilku dawek.

Podczas czerwcowego szczytu w Wielkiej Brytanii kraje grupy G7 zobowiązały się przeznaczyć ponad 870 mln dawek preparatów przeciwko COVID-19 za pomocą światowego programu COVAX do najbardziej narażonych regionów świata.

