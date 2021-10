Bezchmurnie i ciepło. Pogoda na piątek

Piątek zapowiada się bezchmurnie. Rankiem można spodziewać się, lokalnie występującej mgły ograniczającej widzialność do 100 m. Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami nad morzem około 12 stopni.

Jak informuje IMGW nad Europą wschodnią, częściowo centralną i południową dominuje wyż z centrum nad Ukrainą. Pozostały obszar kontynentu znajduje się w zasięgu niżu z głównymi ośrodkami w rejonie Islandii i północnej Skandynawii, którym towarzyszą układy frontów atmosferycznych. Polska znajduje się w zasięgu wyżu znad Ukrainy. Pozostaniemy w ciepłym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wolno spadać.

W piątek bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Rano, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 100 m. Temperatura maksymalna od 13 st.C do 17 st.C, chłodniej miejscami nad morzem około 12 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, lokalnie dość silny i porywisty, na Podkarpaciu i Przedgórzu Sudeckim porywy do 60 km/h, a w Kotlinie Kłodzkiej do 70 km/h. Wiatr z kierunku południowego i południowo-wschodniego.

Bezchmurne niebo nad Polską

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od 2 st.C do 6 st.C, nad morzem lokalnie około 8 st.C. Chłodniej miejscami na obszarach podgórskich i górskich, tam od -1 st.C do 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w Sudetach miejscami dość silny i porywisty, w Kotlinie Kłodzkiej porywy do 75 km/h, południowy i południowo-wschodni.

W sobotę bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północnym zachodzie umiarkowane, miejscami duże. Temperatura maksymalna od 13 st.C do 17 st.C, chłodniej miejscami nad morzem około 12 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, na południu kraju okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, a w Kotlinie Kłodzkiej do 70 km/h, południowy i południowo-wschodni.

W piątek w Warszawie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 16 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna około 5 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.

W sobotę w stolicy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 16 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

wys/PAP