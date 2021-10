W piątek Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy uchylenie decyzji wojewody mazowieckiego o rejestracji cyklicznego wydarzenia "Marsz Niepodległości". Po tej informacji szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz poinformował, że mimo to przemarsz 11 listopada odbędzie się planową trasą.

- Zapraszamy na rondo Romana Dmowskiego. Będziemy szli na błonia Stadionu Narodowego; mamy zarejestrowane inne zgromadzenie. Bezpośrednio po wyroku sądu okręgowego wysłałem zgłoszenie zgromadzenia - powiedział Bąkiewicz. Dodał, że wcześniejsze zgromadzenie, które zostało zarejestrowane na trasie Marszu Niepodległości zostało uchylone przez prezydenta Warszawy.

"Wszystkich polskich patriotów na to zgromadzenie zapraszam"

Bąkiewicz poinformował, że zgromadzenie - zgodnie ze standardami covidowymi - będzie mogło liczyć 150 osób. - Wszystkich polskich patriotów na to zgromadzenie zapraszam. Jeśli nie będzie możliwości, żebyśmy się wszyscy na tym zgromadzeniu pomieścili, zapraszam wszystkich, żeby spacerowali w okolicach naszego marszu i z nami przeszli na błonia Stadionu Narodowego - mówił Bąkiewicz.

- Tego święta, tej uroczystości, tego ważnego wydarzenia jakim jest Marsz Niepodległości nikt nam nie odbierze, nie odbiorą nam politycy, którzy chcą doprowadzić do wojny wewnętrznej, wojny domowej pomiędzy nami Polakami - nie w sensie militarnym, ale w sensie medialnym, w sensie narracji, ale i w sensie eskalowania wzajemnej agresji. Na to, my, polscy patrioci, nie możemy się zgodzić i przeciwstawiamy się takiemu działaniu - powiedział.

Na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości na Twitterze pojawiła się już informacja o organizacji wyjazdów do Warszawy na zgromadzenia przez Młodzież Wszechpolską.

Pod informacją umieszczono krótki filmik, który jest przeróbką znanej kreskówki. Młodzież Wszechpolska pokazuje w niej walkę "polskich katolików z ideą narodową" z "ideologią LGBT".

Policja: jesteśmy gotowi na każdy wariant

Co roku jesteśmy przygotowani na każdy wariant zabezpieczenia Marszu Niepodległości w Warszawie; począwszy od tego, że marsz będzie legalny, jak i gdy odbędzie się bez zgody - podkreślił w piątek rzecznik komendanta głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.

Rzecznik KGP był pytany na piątkowej konferencji o kwestie zabezpieczenia w tym roku Marszu Niepodległości. - Co roku jesteśmy przygotowani na każdy wariant. Począwszy od tego, że będzie to marsz, który będzie odbywał się zupełnie legalnie, czy również jeżeli dojdzie do marszu nawet wobec sytuacji, kiedy taka zgoda nie będzie występowała - powiedział insp. Ciarka.

- My musimy być przygotowani po to, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom, wszystkim uczestnikom - zaznaczył policjant. Jak podkreślił, funkcjonariuszom zależy na tym, aby uroczystości związane ze Świętem Niepodległości przebiegały w atmosferze patriotyzmu, zadumy i spokoju.

"Generalnie te marsze są bezpieczniejsze"

Jak wyjaśnił, w całym kraju 11 listopada odbywa się średnio 400-500 wydarzeń. - Marsz Niepodległości rzeczywiście z tych wszystkich organizowanych uroczystości jest zawsze największy, skupia największa uwagę mediów, skupia największą uwagę ludzi - zauważył.

- Mimo szukania sensacji co roku, my oceniamy od kilku lat, od około 5-6 lat, że generalnie te marsze są bezpieczniejsze, aniżeli odnotowaliśmy sytuacje wcześniej - powiedział rzecznik Policji.

Zaznaczył, że rok temu doszło do groźnej sytuacji, ale wyraził nadzieję, że organizatorzy wyciągnęli z tego wnioski. - My wyciągamy wnioski na pewno. Jesteśmy przygotowani do tego zarówno jeżeli chodzi o siły, środki, współpracę z urzędem miasta - dodał insp. Ciarka.

- Nawet w sytuacji, gdy formalnie ten marsz zostanie zakazany, pamiętajmy że to nie zwalnia nas ze współpracy z urzędem miasta, z prezydentem miasta, z innymi służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa - powiedział policjant.

Konferencja Policji odbyła się jeszcze przed wiadomością o utrzymaniu w mocy przez Sąd Apelacyjny uchylenia decyzji wojewody mazowieckiego o rejestracji cyklicznego wydarzenia Marsz Niepodległości.

