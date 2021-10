23-letni Jakub chciał powstrzymać pijanego kierowcę, wyrywając mu kluczyki. Kierujący z premedytacją go przejechał, przez co młody mężczyzna w stanie agonalnym trafił do szpitala. Lekarze uratowali mu życie, lecz przed Jakubem długa i wymagająca rehabilitacja. Po materiale "Interwencji" premier Mateusz Morawiecki postanowił, że przyzna mu rentę specjalną. Głos zabrał też minister sprawiedliwości.