Paweł Zalewski w czwartek poinformował o dołączeniu do koła Polski 2050 Szymona Hołowni w Sejmie. Zalewski prawie pół roku temu został wykluczony z Platformy Obywatelskiej.

Według informacji Interii Paweł Zalewski podjął decyzję przynajmniej tydzień temu, kiedy zrezygnował z udziału w sądzie partyjnym Platformy Obywatelskiej. Pięć miesięcy wcześniej ówczesny przewodniczący Borys Budka wykluczył go z partii wraz z Ireneuszem Rasiem.

- Po pięciu miesiącach od wykluczenia mnie z Platformy Obywatelskiej przez Zarząd Krajowy, postanowiłem wycofać moje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego od tej decyzji - napisał w mediach społecznościowych 19 października Zalewski.

Rośnie ruch Hołowni

Po dołączeniu Zalewskiego stan posiadania Szymona Hołowni w Sejmie zwiększył się do ośmiu posłów. Ugrupowanie to wspiera też senator Jacek Bury.

Wcześniej o miejscu dla Zalewskiego w swoim ugrupowaniu zapewniali politycy Koalicji Polskiej-PSL. - Na pewno w klubie Koalicja Polska-PSL jest miejsce dla posła Pawła Zalewskiego, bardzo by nam się przydał, ale czy do nas dołączy, to jego suwerenna decyzja - mówili posłowie KP-PSL.









