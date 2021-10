Pochmurnie i bez opadów. Prognoza na środę

Jak informuje IMGW Wyspy Brytyjskie, Skandynawia, północna Polska oraz Rosja są pod wpływem niżów. Pozostałe obszary kontynentu znajdują się w zasięgu wyżów. Polska jest na skraju rozległego wyżu znad środkowej Europy. Na północy kraju, z zachodu na wschód, przemieszcza się ciepły front atmosferyczny związany z niżem znad Skandynawii, za którym napływa ciepłe i suche powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie ulegać nieznacznym wahaniom.

W środę zachmurzenie przeważnie umiarkowane, tylko na północy i w Bieszczadach okresami duże i tam możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 10 st.C na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 13 st.C w centrum, do 15 st.C na Dolnym Śląsku, Śląsku i w Zatoce Pomorskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, lokalnie na wybrzeżu miejscami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Możliwe ograniczenia widoczności

W nocy w środkowym i południowym pasie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i w centrum miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna od 0 st.C w Bieszczadach, około 6 st.C w centrum do 11 st.C na wybrzeżu; na Podhalu spadki do -2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu miejscami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i południowy.

W czwartek na przeważającym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy kraju, umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od 13 st.C na wschodzie do 17 st.C na Dolnym Śląsku; na Podhalu około 11 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu początkowo porywisty, przeważnie i kierunków południowych.

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Temperatura maksymalna 14 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie przeważnie małe. Temperatura minimalna 7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W czwartek w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 16 st.C. Wiatr przeważnie słaby, południowo-zachodni i zachodni, w drugiej części dnia skręcający na południowy.

wys/PAP