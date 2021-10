Matty Cash z polskim obywatelstwem. Piłkarz napisał do prezydenta Dudy

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał akt uznania polskiego obywatelstwa dla 24-letniego piłkarza Aston Villi Matty'ego Casha - poinformował na Twitterze prezes PZPN Cezary Kulesza. W uroczystości wziął udział prezydent Andrzej Duda, do którego zawodnik napisał wiadomość w mediach społecznościowych.

We wtorkowej uroczystości wzięli udział prezydent Andrzeja Duda i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.

Oficjalnie: @mattycash622 z polskim obywatelstwem! U nas na stronie znajdziesz więcej informacji. ⤵️ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 26, 2021

"Dziękuję Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za piątkowe spotkanie, w efekcie którego Wojewoda Konstanty Radziwiłł podpisał dziś akt uznania obywatelstwa RP dla Matty'ego Casha. Cieszymy się, że zawodnik będzie wkrótce do dyspozycji selekcjonera Paulo Sousy" - napisał na Twitterze Kulesza.

Dziękuję Prezydentowi @AndrzejDuda za piątkowe spotkanie, w efekcie którego Wojewoda @Radziwill_K podpisał dziś akt uznania obywatelstwa RP dla @mattycash622. Cieszymy się, że zawodnik będzie wkrótce do dyspozycji selekcjonera @paulomcdsousa! pic.twitter.com/S540GYCN4g — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) October 26, 2021

Do sprawy odniósł się również sam prezydent. "W piątek rozmowa z Prezesem PZPN Cezarym Kuleszą, a dziś decyzja o uznaniu obywatelstwa Matty'ego Casha. Gratuluję i życzę powodzenia na boisku!" - napisał Andrzej Duda.

W piątek rozmowa z Prezesem PZPN @Czarek_Kulesza, a dziś decyzja o uznaniu obywatelstwa @mattycash622.

Gratuluję i życzę powodzenia na boisku! 🇵🇱🇵🇱🇵🇱⚽️⚽️⚽️ — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 26, 2021

Urodzony w Slough pod Londynem piłkarz polskiego pochodzenia zamieścił dwa osobne wpisy po polsku, skierowane do prezydenta oraz prezesa PZPN.

"Dziękuję, Panie Prezydencie. To zaszczyt i niezwykle ważna chwila dla mnie i mojej rodziny. Na boisku dam siebie wszystko. Do boju Polsko!" - napisał do prezydenta.

Dziękuję Panie Prezydencie. To zaszczyt i niezwykle ważna chwila dla mnie i mojej rodziny. Na boisku dam siebie wszystko. Do boju Polsko! 🇵🇱 https://t.co/WP0wxo7o0E — Matty Cash (@mattycash622) October 26, 2021

"Dziękuję, Panie Prezesie, za okazaną pomoc. Już nie mogę doczekać się, kiedy założę koszulkę z orłem na piersi" - zapewnił we wpisie adresowanym do prezesa PZPN.

Dziękuję Panie Prezesie za okazaną pomoc. Już nie mogę doczekać się kiedy założę koszulkę z orłem na piersi 🇵🇱 https://t.co/yRfhqSUqIX — Matty Cash (@mattycash622) October 26, 2021

W kolejnym wpisie piłkarz podkreślił, że jest to bardzo ważny dzień dla niego i jego rodziny. "Mój wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa został zatwierdzony przez polskie władze. Dziękuję panu prezydentowi, mojej rodzinie i innym osobom, które mi w tym pomogły. Czas na nowe wyzwania, dam z siebie wszystko dla tego kraju" - oświadczył.

To bardzo ważny dzień dla mnie i mojej rodziny. Mój wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa został zatwierdzony przez polskie władze. Dziękuję panu prezydentowi, mojej rodzinie i innym osobom, które mi w tym pomogły.Czas na nowe wyzwania, dam z siebie wszystko dla tego Kraju❤️🇵🇱 pic.twitter.com/kTqA8kU7Ep — Matty Cash (@mattycash622) October 26, 2021

Matty Cash to boczny obrońca, mogący występować również jako skrzydłowy. Do 2020 roku grał w Nottingham Forest, skąd przeszedł do Aston Villi. W piątek wieczorem selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa obserwował jego występ na stadionie Arsenalu Londyn. Ekipa z Birmingham przegrała 1:3.

Portugalski szkoleniowiec nie ukrywał, że zależy mu na pozyskaniu Casha do kadry. Być może piłkarz będzie już do jego dyspozycji na listopadowe mecze eliminacji mistrzostw świata 2022 z Andorą i Węgrami.

dk/Polsatnews.pl/PAP