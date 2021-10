Chociaż do incydentu doszło w połowie lipca, został nagłośniony dopiero teraz przez jedną z lokalnych radnych, która opowiedziała o zdarzeniu na spotkaniu forum lotniczego Royal Borough of Windsor and Maidenhead.

Z jej relacji wynika, że na jednego z mieszkańców Windsoru spadły nieczystości zrzucone z toalety przelatującego samolotu. Fekalia ubrudziły nie tylko jego, ale również zapaskudziły cały ogród, w którym akurat przebywał.

"Przypadek jeden na miliard"

Radna stwierdziła, że była "przerażona" gdy usłyszała o incydencie. - Wiem, że co roku zdarza się wiele incydentów z zamarzniętymi ściekami z samolotów, ale tym razem były one w formie płynnej - powiedziała.

- Mam nadzieję, że taka sytuacja nigdy się już nie powtórzy - dodała.

Inny z lokalnych radnych zasugerował, że wpływ na to, że ekskrementy miały postać płynną, mogły mieć upały panujące wtedy w Wielkiej Brytanii. Podsumowując cały incydent stwierdził, że był to przypadek "jeden na miliard".

Poszkodowany mężczyzna oprócz zgłoszenia sprawy lokalnym władzom, skontaktował się również z linią lotniczą, którą podejrzewał o incydent.

Linia lotnicza zaprzeczała

Jej przedstawiciele zaprzeczyli jednak, że ​​​​ich samolot znajdował się feralnego dnia w okolicy. Zmienili zdanie dopiero, gdy mieszkaniec Windsoru zidentyfikował maszynę za pomocą aplikacji do śledzenia trasy samolotów. Zaznaczyli jednak, że wciąż nie jest to dowód na to, że za całe zdarzenia odpowiadał samolot tych linii.

Brytyjskie media przypominają, że toalety w samolotach przechowują ścieki w specjalnych zbiornikach, a ich zawartość jest zwykle usuwana dopiero po wylądowaniu. Nie wiadomo, dlaczego tym razem stało się inaczej.

Jak poinformowało BBC, mężczyzna początkowo chciał oskarżyć przewoźnika o zaniedbania, jednak zrezygnował z tego pomysłu.

Nazwa linii lotniczej, która zrzuciła fekalia nad jego ogrodem, nie została oficjalnie ujawniona.

