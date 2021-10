W trakcie protestów aktywistki zbierają podpisy pod projektem „Legalna aborcja. Bez kompromisów”.

- Tak jak w zeszłym roku, nie rozpaczamy, nie palimy świeczek, nie smucimy się, bierzemy się do roboty. W tym roku zbieramy podpisy pod projektem "Legalna aborcja. Bez kompromisów", bo wiemy, że aborcja będzie legalna, ale wiemy też, że jest robota do wykonania – apeluje do uczestniczek protestów liderka Strajku Kobiet Marta Lempart.