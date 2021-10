W rejonie wsi Kuścińce (Podlaskie), w strefie objętej stanem wyjątkowym znaleziono w piątek zwłoki mężczyzny - podała podlaska policja. To już siódmy przypadek śmierci w strefie objętej stanem wyjątkowym.

Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa poinformował krótko, że informację o odnalezieniu zwłok w piątek rano przekazała policji Straż Graniczna. Dodał, że ciało znajdowało się w strefie objętej stanem wyjątkowym.

- Obecnie trwają czynności procesowe i identyfikacyjne prowadzone przez policjantów pod nadzorem prokuratora - przekazał Krupa.

Sprawą zajmuje się prokuratura w Sokółce.

Kolejna śmierć przy granicy

Dwa dni temu - 20 października, nurkowie wydobyli z Bugu ciało 19-letniego Syryjczyka. Według wstępnych ustaleń policji, chłopak usiłował nielegalnie przeprawić się przez Bug z terytorium Białorusi. Niestety nie umiał pływać.

Zaledwie tydzień temu, funkcjonariusze podlaskiej policji znaleźli zwłoki 24-letniego Syryjczyka w miejscowości Klimówki. Sprawę wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Sokółce pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.

Poprzednie przypadki

Śledztwo w sprawie zgonu trzech osób prowadzi od drugiej połowy września Prokuratura Okręgowa w Suwałkach. Zwłoki znaleziono wówczas koło Gib na Suwalszczyźnie oraz w powiatach: białostockim niedaleko Gródka (obszar działania placówki SG w Bobrownikach) i sokólskim (obszar działania placówki SG w Kuźnicy).

Kilka dni później Prokuratura Rejonowa w Sokółce wszczęła śledztwo w sprawie zgonu kolejnego migranta, który pomimo reanimacji prowadzonej przez patrol oraz zespół karetki pogotowia zmarł ok. pół kilometra od granicy polsko-białoruskiej, w okolicy miejscowości Nowy Dwór.

Białoruski dyplomata wezwany do MSZ

Chargé d’affaires Republiki Białorusi 14 października został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych; rozmowa dotyczyła stale pogarszającej się sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Po tym spotkaniu rzecznik MSZ Łukasz Jasina poinformował, że podczas spotkania Czesnowski zaprzeczył prowokacyjnym działaniom prowadzonym przez Białoruś na pograniczu z Polską. - Zaprzeczył dzianiom Białorusi skierowanym przeciwko Polsce, nie skomentował kwestii niewpuszczania polskiego konwoju humanitarnego, nie odniósł się do wielu innych rzeczy. Tak to już bywa z dyplomatami - tu cisza zastępuje dużą ilość słów - powiedział Jasina.

Zapewnił, że strona polska przedstawia dowody na prowokacje na granicy ze strony Białorusinów im samym oraz opinii publicznej. - Nie unikamy przedstawiania dowodów. To, jak odpowiada na to stron białoruska, to jej wybór - powiedział.

Dodał, że nie ma planu dalszych spotkań ze stroną białoruską. - Spotkania są generowane, kiedy są potrzebne - stwierdził.

Stan wyjątkowy przy granicy

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią - w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego - obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. 1 października prezydent podpisał rozporządzenie o przedłużeniu stanu wyjątkowego o 60 dni.









