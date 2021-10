34-letni mieszkaniec Mławy był pijany, gdy przywiózł ciężarną żonę do szpitala w Ciechanowie. Jak się później okazało, miał ponad 3 promile alkoholu. Kiedy chciał odjechać, zatrzymali go ratownicy medyczni i powiadomili policję. Mężczyzna stracił prawo jazdy. Grozi mu do 2 lat więzienia.