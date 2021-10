Beata Kempa zachwalała w swoim środowym wpisie pomysł powieszenia polskiej flagi na siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów. "Lasy zawsze wierne Polsce - szczególnie teraz, gdy nasz kraj jest tak brutalnie atakowany" - napisała europosłanka.

🇵🇱🇵🇱🇵🇱 Na siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów po raz pierwszy łopocze polska flaga! Lasy zawsze wierne Polsce - szczególnie teraz, gdy nasz kraj jest tak brutalnie atakowany. pic.twitter.com/7eNDhvGSKb — Beata Kempa (@BeataKempa_MEP) October 20, 2021

Odpisał jej europoseł Radosław Sikorski. "Flaga ma przykryć to, że gówniarze z Solidarnej Polski doją Lasy Państwowe tak, jak Fundusz Sprawiedliwości" - napisał polityk PO.

Kempa odpisała Sikorskiemu, zaczynając swój wpis od słów "Herr Lord". "Na szczęście jest to wciąż flaga Polski! Gdybyście dalej rządzili, nie byłoby jej na czym dzisiaj wieszać. Nienawiść do polskich symboli to ciężka choroba" - stwierdziła eurodeputowana Solidarnej Polski.

Herr Lord, na szczęście jest to wciąż flaga Polski! Gdybyście dalej rządzili nie byłoby jej na czym dzisiaj wieszać. Nienawiść do polskich symboli to ciężka choroba. — Beata Kempa (@BeataKempa_MEP) October 20, 2021



"Walnij się w zatłuszczony łeb" - napisał Sikorski w kierunku Kempy. Ta odpisała: "Herr Lord, miałam jednak rację - toczy Cię nieuleczalna choroba. Są ludzie, którzy są wyhodowani, a nie wychowani. Wyśpij się i przemyśl na trzeźwo swoje agresywne zachowanie".

Herr Lord, miałam jednak rację - toczy Cię nieuleczalna choroba. Są ludzie, którzy są wyhodowani, a nie wychowani. Wyśpij się i przemyśl na trzeźwo swoje agresywne zachowanie. — Beata Kempa (@BeataKempa_MEP) October 20, 2021



Wymianę zdań skomentował rzecznik rządu Piotr Müller. Cytując wpis Sikorskiego, napisał: "Język pseudoarystokratów z Platformy Obywatelskiej".

Do wpisu odniósł się również europoseł PiS Patryk Jaki. "Mistrz dyplomacji. Gwiazda TVN. Polska kultura jednak wymaga minimum wychowania wobec kobiet. Czekamy na reakcje władz PO czy będzie jak z Grabcem i Smogorzewskim" - napisał.

Mistrz dyplomacji. Gwiazda TVN. Polska kultura jednak wymaga minimum wychowania wobec kobiet. Czekamy na reakcje władz PO czy będzie jak z Grabcem i Smogorzewskim. pic.twitter.com/jtW7WjYgUB — Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) October 20, 2021

W czwartek rano Kempa zamieściła kolejny wpis. "Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie po ataku R. Sikorskiego. To dla mnie bardzo ważne" - napisała.

Bardzo DZIĘKUJĘ wszystkim, którzy wspierają mnie po ataku R. Sikorskiego. To dla mnie bardzo ważne. — Beata Kempa (@BeataKempa_MEP) October 21, 2021

dk/polsatnews.pl/Interia