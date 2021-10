Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w czwartek, że "nikt nie obwinia" przedwojennych władz polskich o "udział wraz z Niemcami w rozbiorze Czechosłowacji". Rosja - dodał - "nie pozwoli oskarżać Związku Radzieckiego o to, o co jest oskarżany" w związku z wydarzeniami 1939 roku.

Prezydent Putin podkreślił na obradach Klubu Wałdajskiego, że "rozumiem dzisiejsze władze polskie w kwestii wydarzeń 1939 roku".

Przekonywał jednak, by spojrzeć "na to, co się działo trochę wcześniej" i dodał: "Przecież to wy wzięliście udział razem z Niemcami w rozbiorze Czechosłowacji, wy podpaliliście ten knot, wyciągnęliście korek - a potem dżin już się wydostał".

Dodał następnie: "Przecież nikt nie oskarża ówczesnych władz polskich. Jednak my nie pozwolimy oskarżać również Rosji, Związku Radzieckiego, o to, o co jest oskarżany".

Putin o Nord Stream 2

Władimir Putin komentował także kwestię uruchomienia gazociągu Nord Stream 2.

- Jeśli tylko druga nitka gazociągu Nord Stream 2 zostanie zapełniona gazem technicznym, a niemiecki regulator wyda zezwolenie, Rosja następnego dnia może zacząć dostawy tym gazociągiem - tłumaczył polityk.

Odnosząc się do pierwszej, zapełnionej już gazem nitki, Putin powiedział, że jeśli "jutro" regulator niemiecki wyda zezwolenie na dostawy, Rosja "następnego dnia" zacznie przesyłać 17,5 mld m sześc. gazu tą nitką. Jak dodał, prace nad zapełnieniem drugiej nitki gazem technicznym zakończą się w grudniu br.

Putin przekonywał, że Nord Stream 2 to interesy nie tylko rosyjskiego Gazpromu, ale i koncernów europejskich, które są partnerami w tym projekcie.

Komentując obecny kryzys gazowy w Europie, rosyjski prezydent oznajmił, że kraje, które zawarły z Gazpromem długoterminowe kontrakty na dostawy gazu, otrzymują go teraz po cenie czterokrotnie niższej niż startowa. Oświadczył też, że dostawy gazu przez Nord Stream 2 byłyby kilkakrotnie bardziej ekologiczne niż przy tranzycie przez Ukrainę.

