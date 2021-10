- Dziewięćdziesięcioro uczniów wpłaciło po 150 zł, to 13,5 tys. zł mamy, a rozliczenie na 2 tysiące – mówi pan Bogumił, jeden z rodziców.

Jest matką jednej z uczennic

Pieniądze na organizację balu zbierała Dorota B. - matka jednej z uczennic ósmej klasy. Składka wyniosła łącznie ponad 13 tysięcy złotych. Kobieta zbierała fundusze jeszcze przez wybuchem epidemii koronawirusa w Polsce.

- Ruszyła ta pandemia, każdy się bał i zdecydowanie odmówiliśmy. Uznaliśmy, że balu nie robimy, a ona forsowała na siłę, że będzie robiła bal i koniec - wspomina rodzic Adam Żuber.

- Wpłacając pieniądze nie dostawaliśmy żadnego potwierdzenia. Ta pani posiadała zeszyt z naszymi pełnymi danymi. Wpisywała w niego, kto ile dał – mówi Katarzyna Sieczka.

- Ta kobieta została zarekomendowana przez nauczycieli i dyrekcję naszej szkoły jako godna zaufania, której można powierzyć pieniądze i organizację takiej imprezy – dodaje Magdalena Cukiernik.

"Dyrekcja nie miała na to wpływu"

Dyrektor szkoły w Piotrkowie Robert Bednarek utrzymuje, ze dyrekcja nie miała wpływu na to, kto zbierał pieniądze.

- Nie miało nic takiego miejsca. Była to osoba operatywna, z którą współpraca układała się bardzo dobrze. Była bodajże pięć lat przewodniczącą rady rodziców. Szkoła jest jednak placówką oświatową i jakiekolwiek formy pozaszkolne nas nie interesują i staramy się odcinać od tego typu rzeczy – tłumaczy.

- Pan dyrektor umożliwił nam kontakt z tą panią. Doszło do spotkania, na którym zobowiązała się ona do oddania pieniędzy – wspomina rodzic Adam Żuber.

Na kolejnych spotkaniach Dorota B. już się nie pojawiła. Pieniędzy nie oddała do dziś. Rodzice przeprowadzili własne dochodzenie. Szukali jej pod różnymi adresami w Piotrkowie, bo kobieta często zmienia miejsce zamieszkania. Podążyliśmy jej śladem, ale mimo kilku godzin poszukiwań, nie udało nam się jej znaleźć.

- Dorota B. nie zbierała sama tych pieniędzy. Miała do pomocy drugą panią, która była rodzicem dziecka z klasy 8A – podsuwa kolejny trop rodzic Magdalena Cukiernik.

Dziennikarze "Interwencji" dotarli do wskazanej kobiety.

"Pomagałam pani B. zbierać pieniądze"

- Pomagałam pani B. zbierać pieniądze, ale całą sumę ma ona. O jakiekolwiek informacje proszę do pani B. Mogę wysłać numer telefonu do niej, ale była nieosiągalna. Z tego, co się orientuję, zmienia adresy zamieszkania jak rękawiczki – mówi.

Rodzice skierowali sprawę na policję i do prokuratury. Postanowiliśmy zapytać śledczych, czy udało im się namierzyć kobietę i co do tej pory ustalili. Mimo maili, licznych telefonów oraz wizyty w prokuraturze, do dziś nie udało nam się uzyskać odpowiedzi.

- Jesteśmy rozgoryczeni działalnością policji, od ponad 1,5 roku sprawa praktycznie nie ruszyła z miejsca. Pani Dorota nie została przesłuchana – podsumowuje rodzic Katarzyna Sieczka.