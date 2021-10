Mamy 5559 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa - przekazało w środę Ministerstwo Zdrowia. Jak dodano, minionej doby zmarło 75 pacjentów. Tydzień temu potwierdzono 2640 zakażeń, to wzrost o 111 proc. To rekord czwartej fali.

Mamy 5559 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: lubelskiego (1249), mazowieckiego (1004), podlaskiego (587), zachodniopomorskiego (329), łódzkiego (293), śląskiego (277), wielkopolskiego (267), małopolskiego (260), podkarpackiego (259), pomorskiego (205), dolnośląskiego (204), kujawsko-pomorskiego (203), warmińsko-mazurskiego (179), świętokrzyskiego (94), lubuskiego (63), opolskiego (56). 30 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 21 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 54 osoby.

pomorskiego (205), dolnośląskiego (204), kujawsko-pomorskiego (203), warmińsko-mazurskiego (179), świętokrzyskiego (94), lubuskiego (63), opolskiego (56).



30 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 20, 2021

W szpitalach przebywa 3811 chorych.

Dane ze środy to kolejny rekord zakażeń podczas czwartej fali pandemii. Poprzedni najwyższy wynik potwierdzono dzień wcześniej, we wtorek. Było to 3931 nowych zakażeń.

Dal kogo trzecia dawka?

"Rada Medyczna rekomenduje wszystkim osobom, które ukończyły 18 lat, podanie dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19, nie wcześniej niż 6 miesięcy od ukończenia szczepień podstawowych" – napisała Rada Medyczna w swoim stanowisku na stronie rządowej.

ZOBACZ: Trzecia dawka szczepionki. Zalecenia WHO

Ponadto rekomenduje, by takim osobom przedłużać ważność certyfikatu zaszczepienia do roku po przyjęciu dawki przypominającej.

Rada w połowie września wydała rekomendacje, by szczepionkę przypominającą (booster) otrzymywały osoby powyżej 50 lat, jak również pracownicy ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami. Wskazała wtedy, że takie osoby – zgodnie z dotychczasowymi danymi klinicznymi – powinny być szczepione jedną dawką preparatu mRNA.

WIDEO - Oleśnica. Nożownik zaatakował dwie osoby. Jedna z nich zmarła Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/polsatnews.pl