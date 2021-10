Warszawa. Mieszkanka Pragi-Południe znalazła w pionie kanalizacyjnym kraba

Mieszkanka warszawskiej dzielnicy Praga-Południe, zaniepokojona dziwnymi odgłosami stukania i skrobania wydobywającymi się ze ściany, wezwała na pomoc strażników miejskich. Przybyły na miejsce ekopatrol najpierw dokładnie nasłuchiwał, skąd dobiegają podejrzane odgłosy. - Ustali, że dźwięki dochodzą z miejsca, w którym znajduje się pion kanalizacyjny. Strażniczka powoli otworzyła małe drzwiczki z dostępem do wodomierzy i… tajemnica została rozwiązana - przekazała Straż Miejska. Okazało się w pionie kanalizacyjnym siedział dorodny krab.

Skorupiak został bezpiecznie odłowiony i przetransportowany do Centrum CITES na terenie warszawskiego ZOO. - Specjaliści potwierdzili, że jest to krab tęczowy, często spotykany w hodowlach. I prawdopodobnie właśnie z takiej hodowli uciekł - zaznaczył Jerzy Jabraszko z biura prasowego Straży Miejskiej.

W naturze można spotkać go na podzwrotnikowych wybrzeżach Ameryki Południowej i Karaibach. W Polsce wybrał pion wodno-kanalizacyjny. Ale to nie było to: chrobotał, stukał - aż mieszkanka wezwała #EkoPatrol.

Szczegóły: ↘ https://t.co/HwgK9kvsEU#PragaPołudnie pic.twitter.com/BYWm0CSC0P — Straż Miejska m.st. Warszawy (@SMWarszawa) October 19, 2021

Krab tęczowy (Cardisoma armatum lub Cardiosoma armatum, inna nazwa: krab trójkolorowy) zamieszkuje północno-zachodnią, nadmorską cześć Ameryki Południowej (Brazylia, Surinam, Gujana, Wenezuela) oraz Morze Karaibskie z występującymi na nim wyspami i podzwrotnikowe regiony Oceanu Atlantyckiego. Krab zaliczany jest do drapieżników, ale dla ludzi nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa. W warunkach domowych żyje do 6 lat, w naturalnym środowisku nawet do 10 lat. Co ciekawe, w ciągu życia wymienia swój pancerz do 20 razy i za każdym razem osiąga większe rozmiary ciała.

pdb/PAP