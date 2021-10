- Kiedy Unia Europejska jest zjednoczona, Polska jest chroniona. W najboleśniejszej historii tego kontynentu to właśnie Polska i jej dzielni obywatele najbardziej ucierpieli z powodu europejskich podziałów. Dlatego pańskie próby, panie premierze, zagrażania stabilności i bezpieczeństwu Unii są jeszcze bardziej złowrogie - powiedział.

Wskazał, że Polska weszła do UE, aby chronić wartości. - Panie premierze, nie jest pan szczery wobec Polaków i pan o tym wie. Wszyscy wysłuchaliśmy pana zaprzeczeń, ale prawda jest taka, że pana działania są podstępnym sposobem na wyprowadzenie Polski z Unii. Bądź szczery i przekaż (polskim) start-upom, że stracą fundusze na rozwój, powiedz rolnikom, że stracą dotacje, powiedz swoim studentom, że mogą zapomnieć o Erasmusie - zaznaczył zwracając się do polskiego premiera.

"Wzywamy do odrzucenia krajowego planu odbudowy Polski"

Dodał, że państwa członkowskie mają prawo chcieć zmian w porządku prawnym Unii, ale sposobem na to jest dyskusja i kompromis. - Tak działa nasza Unia. Jednostronne nielegalne działania nie mogą być akceptowane i będą miały konsekwencje. W Odnowić Europę wzywamy Panią Przewodniczącą von der Leyen do natychmiastowego podjęcia następujących działań: odrzucenia krajowego planu odbudowy Polski, uruchomienia mechanizmu warunkowości dot. praworządności - wskazał.

- Panie Premierze, wciąż mam nadzieję, że kiedyś uda nam się wspólnie kroczyć drogą współpracy, wzajemnego zrozumienia i szacunku. Ale do tego momentu będzie pan ponosić konsekwencje swoich działań. (...) Na zakończenie zacytuję mądrą i odważną bojowniczkę polskiego ruchu oporu Wandę Traczyk-Stawską, która 10 dni temu przemawiała na wiecu proeuropejskim: »Zawsze byliśmy w Europie, nikt nas z niej nie zabierze. To jest nasza Europa«” - podsumował.

"Rząd Polski odrzucał pomocną rękę"

Do zdecydowanych działań wobec Polski wezwała również szefowa frakcji Zielonych w Parlamencie Europejskim Ska Keller.

- Pani przewodnicząca von der Leyen, bycie strażnikiem traktatów nigdy nie było łatwe, ale tym razem sytuacja jest szczególna. Gdy państwo członkowskie w sposób tak oczywisty kwestionuje traktaty, Komisja musi działać zdecydowanie. Państwo zawsze wyciągali rękę dialogu do rządu polskiego, ale rząd polski tę rękę odrzucił. Dlatego nadszedł wreszcie czas, aby wypełnili państwo te obowiązki, które nakładają na państwa traktaty - bronić obywateli Polski i bronić Unii Europejskiej. Unii zbudowanej na sprawiedliwości - przekonywała Keller podczas debaty na sesji plenarnej, poświęconej wyrokowi polskiego Trybunału.

Zwracając się do premiera Mateusza Morawieckiego, który brał udział w debacie, niemiecka polityk zarzuciła mu, że prowadzi swój kraj na "niebezpieczną ścieżkę", "podważającą zasłużone miejsce Polski w sercu" Unii Europejskiej.

"Dziś z bólem patrzę jak pański rząd zagraża tej jedności"

- Dobrze pamiętam dzień, w którym Polska weszła do UE. To był dzień pełen radości. Pełen nadziei. Przezwyciężenia fizycznych granic, ale również granic w naszych głowach. Dziś z bólem patrzę jak pański rząd zagraża tej jedności, którą świętowaliśmy wspólnie. Pański rząd odwrócił się od praworządności, od niezależności sądów, od mniejszości i prawie wszystkich, którzy nie pasują do pańskiej reakcyjnej większości - wyliczała Keller.

- Wyrok TK pokazuje, że odwracają się państwo od podstawowych zasad Unii Europejskiej, siły naszych wspólnych praw. Pamiętajmy, to nie dotyczy tylko Polski. To co zrobił polski rząd i co nadal robi, jest atakiem na samo istnienie Unii Europejskiej. Nasza Unia nie jest tylko sojuszem gospodarczym. Jest to Unia pokoju, współpracy, demokracji i zasad równych dla wszystkich. Unia, której członkowie dobrowolnie zgodzili się na wspólnie wypracowywane porozumienie, aby dać swoim obywatelom lepsze życie, uniknąć konfliktów i gwarantować pokój. Polski rząd zakwestionował te fundamentalne filary. Jeśli na to pozwolimy, to niewiele z nich wkrótce zostanie - skonkludowała.

dsk/PAP