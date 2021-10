Rekordowe zainteresowanie przepustkami sanitarnymi we Włoszech

Rekordową liczbę ponad 860 tysięcy przepustek Covid-19 wydano we Włoszech w piątek, gdy w życie wszedł w kraju obowiązek ich posiadania we wszystkich miejscach pracy. Tzw. Green Pass pobierają obecnie głównie ci, którzy nie są zaszczepieni i muszą poddawać się testom, by przystąpić do pracy.