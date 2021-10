- Polska dalej importuje cement, produkty chemiczne i sklejkę z kraju Łukaszenki. Dlatego mam nadzieję, że mur, który PiS będzie stawiać na granicy, nie będzie budowany z białoruskiego betonu – powiedział w "Debacie Tygodnia" w Polsat News poseł ludowców Marek Sawicki. Uważa on, że kryzys migracyjny powinien być rozwiązywany drogą dyplomatyczną

W programie "Debata Tygodnia" Grzegorz Jankowski pytał swoich gości o opinie w sprawie budowy zapory na granicy z Białorusią. Marek Sawicki, poseł PSL, powiedział, że ma nadzieję, że mur, który PiS będzie stawiać na granicy, nie będzie budowany z białoruskiego betonu.

Gośćmi w programie byli Paweł Kowal (KO), Jan Mosiński (PiS), Marek Sawicki (PSL) i Krzysztof Bosak (Konfederacja). Zapytani zostali o komentarz w sprawie budowy zapory na granicy z Białorusią.

Zdaniem Pawła Kowala "nie jesteśmy od tego, żeby wystawiać rządowi czek na 1,5 mld zł".

- Cały dzień staraliśmy się dowiedzieć, jaki to będzie mur, jaka to będzie technologia. Niestety nie dowiedzieliśmy się nic – powiedział Paweł Kowal. - Szantaż moralny to nie jest sposób na rozmowę z Polakami – dodał poseł KO.

"Nie ma miejsca na fochy"

Jan Mosiński z PiS ubolewał, że PO "strzeliła focha" i gra politycznie kwestią budowy muru.

- Nie ma miejsca na strzelanie fochów. Trzeba działać, gdyż chodzi o bezpieczeństwo Polaków – stwierdził Mosiński

Mur z białoruskiego cementu

Poseł PSL Marek Sawicki uważa, że kryzys na granicy powinien być rozwiązany drogą dyplomatyczną.

- Trzeba zablokować turystykę, która prowadzi Łukaszenka do Białorusi, a po drugie trzeba w końcu skutecznie zablokować wszelki import towarów.

WIDEO: Marek Sawicki o murze na granicy

- Polska dalej importuje cement, produkty chemiczne i sklejkę z kraju Łukaszenki. Dlatego mam nadzieję, że mur, który PiS będzie stawiać na granicy, nie będzie budowany z białoruskiego betonu – dodał Marek Sawicki.

Krzysztof Bosak ubolewa nad sposobem rządzenia państwem.

- Zarówno opinia publiczna, jak i my, posłowie, oczekujemy szybkich działań, niestety dopiero później się okazuje czy ci, co otrzymali od nas fundusze, zrobili z nich dobry użytek - powiedział poseł Konfederacji.

wys/polsatnews.pl