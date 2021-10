Pochmurno, deszczowo i wietrznie. Pogoda na piątek

W piątek będzie się chmurzyć, choć miejscami z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią słabe, przelotne opady deszczu, silniejsze jedynie na Pomorzu i Mazurach. Bez opadów głównie na południowym wschodzie. W górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

TwojaPogoda.pl Pogoda na piątek

Temperatura maksymalna od 11 stopni na północnym wschodzie do 13 stopni na zachodzie, południu i w centrum. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego będzie umiarkowany i silny, w porywach do 50 km/h, a nad morzem do 60-70 km/h.

Ciśnienie będzie spadać, ustabilizuje się dopiero wieczorem. Barometry pokażą w samo południe od 1007 hPa na Pomorzu do 1019 hPa na Podkarpaciu. Biomet będzie niekorzystny, objawiając się bólem głowy, sennością i rozkojarzeniem.

pdb/TwojaPogoda.pl