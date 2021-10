Chełmska prokuratura oskarżyła Łukasza B., Sylwestra B. i Radosława S. o doprowadzenie małoletniej do obcowania płciowego. Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Lublinie – poinformowała prokuratura.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Agnieszka Kępka poinformowała w czwartek, że Prokuratura Rejonowa w Chełmie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 25-letniemu Łukaszowi B., 30-letniemu Sylwestrowi B. i 41-letniemu Radosławowi S.

- Wszyscy usłyszeli zarzuty udzielenia małoletniej amfetaminy i doprowadzenia jej podstępem do obcowania płciowego. Jest to zbrodnia zagrożona karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności - powiedziała Kępka.

Jak poinformowała wcześniej prokuratura, do zdarzenia doszło w styczniu br. w Chełmie i jego okolicach. 14-letnia dziewczyna wezwała karetkę i wyznała, że została zgwałcona. O sprawie została zawiadomiona policja, która po kilku godzinach zatrzymała trzech mężczyzn. Zarzuty usłyszeli w prokuraturze.

aml/PAP