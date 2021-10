Kurator zamieścił w sieci wulgarny komentarz. Wcześniej wyróżnił kontrowersyjnego dyrektora

14 października to Dzień Edukacji Narodowej, który symbolicznie już jest okazją do podziękowań dla nauczycieli, dyrektorów i wszystkich ludzi szkoły. To też okazja do wręczenia nagród dla tych, którzy w ostatnim roku znacząco się wyróżnili. Organy prowadzące szkoły wyróżniają nauczycieli, a mała grupa dyrektorów może zostać wyróżniona przez kuratora oświaty.

Tak było w środę w Łodzi. Kurator oświaty Waldemar Flajszer wraz z wojewodą łódzkim Tobiaszem Bocheńskim wręczyli nagrody pieniężne najbardziej wyróżniającym się dyrektorom. W gronie 72 osób, które zainkasowały nagrody po 6,2 tys. zł brutto, znalazł się też Dariusz Jakóbek, dyrektor XXXIV LO w Łodzi.

Zakazał błyskawic

To znany dyrektor, który w środku pandemii, gdy uczniowie przebywali na nauczaniu zdalnym, zasłynął tym, że zakazał umieszczania w tzw. awatarach różnych symboli. Zbiegło się to ze Strajkiem Kobiet, kiedy wiele uczennic i uczniów miało w swoich profilach logo błyskawicy zamiast zdjęcia - symbolu jednoznacznie kojarzonego z protestami, które miały miejsce po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Dyrektor Jakóbek zakazał używania tych, ale też innych symboli w awatarach, czym wywołał wielkie kontrowersje i w tamtym czasie był bardzo rozpoznawalny. Nawet minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wręczył mu medal Komisji Edukacji Narodowej "za odwagę" jeszcze w kwietniu, mimo że tradycyjne wręczanie takich odznaczeń ma miejsce 14 października.

Teraz postawa dyrektora znów została doceniona, tym razem przez łódzkiego kuratora oświaty, który później zamieścił w sieci kontrowersyjny wpis.

