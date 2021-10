Samorządowcy spotkali się w Teatrze Roma, gdzie rozmawiali na temat skutków planowanych zmian, które nazywają Polskim (Rozk)Ładem. Zdaniem prezydentów miast zapewnienia Ministerstwa Finansów, że samorządy nie stracą pieniędzy są nieprawdziwe.

- W tej chwili szykuje się olbrzymi skok na kasę i mega podatek. Rządzący chcą odebrać 145 mld samorządom. Chcemy zaprocentować przeciwko pełzającej centralizacji. Tylko samorząd dzieli skorumpowaną i zepsutą władzę od obywateli - mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w Teatrze Roma.

Jesteśmy dziś razem - samorządowcy z całej Polski. W @warszawa protestujemy przeciw #PolskiROZkład. Przeciw #MegaPodatek. Przeciw pełzającej centralizacji, którą PiS chce przeprowadzić #NaTwójKoszt. Jesteśmy tu w obronie niezależnych samorządów, jesteśmy tu #wObronieMieszkańców! pic.twitter.com/58XBPIgnhM — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) October 13, 2021

Uczestnicy protestu przejdą pod gmach Sejmu, gdzie o 13:00 zorganizowany zostanie briefing prasowy. Na ręce marszałka i wicemarszałków Sejmu ma zostać złożony apel samorządowców.

W proteście biorą udział przedstawiciele największych organizacji samorządowych w Polsce: Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stowarzyszenia Tak! Samorządy dla Polski, Stowarzyszenia Łączy Nas Samorząd, Stowarzyszenia Wielkopolska – kierunek Europa, Stowarzyszenia Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa oraz Stowarzyszenia Wspólna Polska.

Rząd odbiera pieniądze każdemu mieszkańcowi

- Chcemy, aby rząd zagwarantował stabilne dochody samorządów, bo uważamy, że te zmiany są polityką niszczenia samorządu, czyli tego, co wypracowaliśmy przez ostatnie 30 lat - powiedział Polsat News Tadeusz Truskolaski.

- Jesteśmy tutaj w Warszawie w sprawie każdego mieszkańca Polski, bo Polski Ład dotyczy każdego. Każdy z nas korzysta z różnych usług publicznych, które będą kosztowały więcej. Rząd odbiera pieniądze każdemu mieszkańcowi - przyznała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

- Nowy Ład to jest koń trojański, który właściwie likwiduje samorządność. Zabiera nam możliwość finansowania tego, co chcą nasi mieszkańcy, zabiera im wypracowane środki, a każe ubiegać się o coś w Warszawie i to nie do końca to, co chcemy. To strata np. budowy mieszkań komunalnych, dofinansowania organizacji pozarządowych czy oświaty. To pomysł na to, jak uniezależnić gminy od rządu - tłumaczył w rozmowie z Polsat News Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

