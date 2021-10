Na ulicach Jaworzna pojawiły się nowe znaki poziome skierowane do kierowców. Napisy: "zwolnij", "nie omijaj" lub "ustąp pierwszeństwa", umieszczone przed przejściami dla pieszych, mają chronić przechodniów przed wypadkami. Samorządowcy i policja sądzą, że ostrzeżenia ograniczą liczbę zdarzeń, do których dochodzi, gdy jeden kierowca pieszych przepuszcza, a drugi - na pasie obok - w nich wjeżdża.

W nocy z poniedziałku na wtorek na ulicach Jaworzna zaczęła się akcja malowania nowych napisów przed przejściami dla pieszych.

Nowe poziome znaki mają zwrócić uwagę kierowców na znajdujące się przed nimi przejścia dla pieszych.

Nowe znaki przed pasami

Napisy pojawiły się przede wszystkim tam, gdzie piesi przechodzą przez dwa pasy ruchu. Na prawym pasie kierowcy widzą teraz napis "zwolnij", na lewym - "nie omijaj" lub "ustąp pierwszeństwa". Akcja ma związek ze zmianą przepisów Prawa o ruchu drogowym i nowymi uprawnieniami, jakie otrzymali piesi.

Władze samorządowe Jaworzna, Komenda Miejska Policji w tym mieście i Miejski Zarząd Dróg i Mostów chcą przez umieszczenie nowych informacji na jezdniach zwiększyć bezpieczeństwo na ulicach.

- Akcja będzie kontynuowana. Napisy pojawią się w rejonie kilkudziesięciu przejść dla pieszych w naszym mieście. Pomysł powstał w porozumieniu z Komendą Miejską Policji oraz Urzędem Miejskim w Jaworznie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników przejść dla pieszych - powiedziała "Dziennikowi Zachodniemu" Izabela Miszczyk, rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.

Będzie oznakowanie dla pieszych

Nowe napisy mają m.in. pomóc uniknąć wypadków spowodowanych spowodowanych przez kierowców, którzy nie zatrzymują się przed pasami i omijają stojące tam inne samochody, przepuszczające pieszych.

"Napisy pojawiające się na jezdni mają dotrzeć do świadomości kierujących i poprawić bezpieczeństwo w wyznaczonych rejonach" - poinformowała Komenda Miejska Policji w Jaworznie.

"W najbliższym czasie na chodnikach w rejonie wyznaczonych przejść dla pieszych będą malowane komunikaty tym razem kierowane do pieszych, aby podczas przechodzenia przez jezdnię nie korzystali z telefonu komórkowego, który odwraca uwagę i może stwarzać śmiertelne zagrożenie dla pieszych i innych użytkowników ruchu drogowego" - podała komenda policji.

Pieszy uprzywilejowany na przejściu

Od 1 czerwca obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi pieszy który znajduje się już na przejściu ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a z kolei pieszy dopiero na nie wchodzący ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem za wyjątkiem tramwaju.

Z kolei kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności, zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Podczas wchodzenia czy przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na pasach, pieszy nie może korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, które może rozpraszać jego uwagę.

Nowe przepisy wprowadziły także zakaz jazdy "na zderzaku" oraz ujednoliciły dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym, obniżając ją do 50 km/h bez względu na porę.

