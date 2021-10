Zgony po interwencjach policji na Dolnym Śląsku. Posłowie: informacje MSWiA niewystarczające

Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych uznała we wtorek, że informacje przedstawione przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracja nt. działań podjętych przez policję w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci trzech osób na Dolnym Śląsku w trakcie interwencji są niewystarczające.

Na wtorkowym posiedzeniu sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych rozpatrywała i opiniowała wniosek KO o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji ministra MSWiA na temat działań podjętych przez szefów Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci trzech osób po interwencji dolnośląskich policjantów.

Chodzi o śmierć 34-letniego Bartosza S. w Lubinie, 6 sierpnia, zgon 29-letniego Łukasza Ł. na początku sierpnia po policyjnej interwencji we Wrocławiu oraz śmierć 25-letniego Dmytra N., który po interwencji policji 30 lipca został przewieziony do izby wytrzeźwień we Wrocławiu, gdzie po kilku godzinach zmarł.

Sprawa trafi na posiedzenie Sejmu

Głosowanie ws. informacji udzielonej posłom zasiadającym w komisji przez MSWiA i policję przeprowadzono dwa razy, ponieważ posłanka Magdalena Sroka (Porozumienie) nie oddała głosu za pierwszy razem i złożyła wniosek o powtórzenie głosowania. Za tym, że informacja udzielona przez MSWiA i policję jest niewystarczająca, opowiedziało się 12 posłów, przeciw było 11, a od głosu wstrzymał się jeden.

Oznacza to, że komisja przekaże marszałek Sejmu Elżbiecie Witek, że temat poruszany na komisji powinien stać się przedmiotem plenarnego posiedzenia Sejmu – poinformował przewodniczący komisji Wiesław Szczepański (Lewica).

wys/PAP