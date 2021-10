Posłanka klubu Lewicy Anita Sowińska poinformowała we wtorek, że złożyła wniosek do prezesa NIK Mariana Banasia o kontrolę w Lasach Państwowych, w ramach której zbadany zostałby m.in. system wynagrodzeń. Mamy do czynienia z nepotyzmem i upolitycznieniem w LP - uzasadniała Sowińska.