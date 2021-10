Prawie trzymetrowa rzeźba przedstawia Angelę Merkel na koniu. Kanclerz ubrana jest w charakterystyczną dla niej marynarkę, a ręce ma złożone w typowym dla niej geście - w "romb". Szefowa niemieckiego rządu siedzi na koniu bez siodła ani uprzęży, czyli po prostu jedzie na oklep.

Posąg wykonano z betonu metodą druku 3D. Artysta, Wilhelm Koch, tworząc pomnik ustępującej kanclerz chciał jej podziękować za 16 lat rządów.

"Ironiczne spojrzenie"

Pomnik stanął przed wejściem do muzeum i jest zorientowany na wschód, co skomentował jeden z odwiedzających. - To ironiczne spojrzenie na wschód przez Angelę Merkel, naprawdę bardzo mi się to podoba - powiedział Harald Proel.

Reuters Pomnik Angeli Merkel przed bawarskim muzeum

- Myślę, że jest bardzo dobry. Mimo że wygląda na to, że to nic historycznego. To nowoczesny posąg, wydruk 3D. Pasuje więc do XXI wieku - oceniał dzieło.

Reuters Pomnik Angeli Merkel przed bawarskim muzeum

- Nie jestem pewien, czy Angela Merkel w ogóle umie jeździć konno. Ale usadowienie jej na koniu w tej szczególnej pozie to zaszczyt na koniec jej kadencji - powiedział Simon Mayerhofer, odwiedzający muzeum.

Kanclerz na sprzedaż

Wilhelm Koch udostępnił rzeźbę Muzeum Tempel na sześć miesięcy. Potem pomnik trafi na sprzedaż. Posąg Angeli Merkel jest pomalowany na złoto.

Pomnik konny nawiązuje do tradycji przedstawiania wybitnych wodzów, królów i przywódców w majestatycznych pozach. Słynne pomniki konne to np. antyczna rzeźba przedstawiająca Marka Aureliusza, czy wzorowany na nim, stojący przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, pomnik księcia Józefa Poniatowskiego.

